الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

منتخب كرة السلة يتأهل للدور نصف النهائي في الآسياد

المنتخب الوطني لكرة السلة
المنتخب الوطني لكرة السلة
عمان - الغد -حجز المنتخب الوطني لكرة السلة،  الثلاثاء، مقعداً في الدور نصف النهائي، من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة ٧٦-٥٧.اضافة اعلان
وأظهر المنتخب الوطني مستوى رائع ومميز وسيطر على أحداث اللقاء ليحسمه لصالحه ومُحققاً انتصاره الرابع على التوالي في هذه الدورة.
وكان المنتخب الوطني قد تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول بعد تحقيقه الفوز في مبارياته الثلاث على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.
هذا وسيلتقي منتخبنا الوطني في الدور نصف النهائي يوم غد الأربعاء مع المنتخب الفائز من مواجهة اليابان والصين تايبيه والتي تقام في وقت لاحق اليوم.
هذا ويتطلع المنتخب الوطني إلى تخطي الدور نصف النهائي والعبور إلى النهائي وضمان ميدالية ستكون تاريخية باعتبارها الأولى لرياضة جماعية أردنية في دورات الألعاب الآسيوية.
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة السلة كان قد حل في المركز الرابع بدورة الألعاب الآسيوية دون التتويج بميدالية وكان ذلك في مناسبتين عامي ١٩٨٦ و٢٠٠٦.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
يزن العرب

سيلانجور الماليزي يفسخ عقد يزن العرب

منذ1 ساعة
دوري الناشئين

إصدار جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة تحت 17 عاما لأندية الدرجات

منذ1 ساعة
شعار اتحاد كرة القدم

"تأديبية الكرة" تتخذ جملة من العقوبات

منذ2 ساعة
قرعة

سحب قرعة دوري الدرجة الأولى للسيدات

منذ3 ساعة
الشنيك

الشنيك يودع منافسات الريشة الطائرة في الآسياد

منذ3 ساعة
منتخل الجوجيستو

منتخب الجوجيتسو يخوض مرانه الأول في الصين

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ19 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 