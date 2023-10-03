منتخب كرة السلة يتأهل للدور نصف النهائي في الآسياد

اضافة اعلان

حجز المنتخب الوطني لكرة السلة، الثلاثاء، مقعداً في الدور نصف النهائي، من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة ٧٦-٥٧.وأظهر المنتخب الوطني مستوى رائع ومميز وسيطر على أحداث اللقاء ليحسمه لصالحه ومُحققاً انتصاره الرابع على التوالي في هذه الدورة.وكان المنتخب الوطني قد تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول بعد تحقيقه الفوز في مبارياته الثلاث على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.هذا وسيلتقي منتخبنا الوطني في الدور نصف النهائي يوم غد الأربعاء مع المنتخب الفائز من مواجهة اليابان والصين تايبيه والتي تقام في وقت لاحق اليوم.هذا ويتطلع المنتخب الوطني إلى تخطي الدور نصف النهائي والعبور إلى النهائي وضمان ميدالية ستكون تاريخية باعتبارها الأولى لرياضة جماعية أردنية في دورات الألعاب الآسيوية.يذكر أن المنتخب الوطني لكرة السلة كان قد حل في المركز الرابع بدورة الألعاب الآسيوية دون التتويج بميدالية وكان ذلك في مناسبتين عامي ١٩٨٦ و٢٠٠٦.