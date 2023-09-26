الثلاثاء 26 أيلول 2023
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منتخب كرة السلة يفتتح مشاركته بأسياد هانعتشو بالفوز على تايلاند

سلة
لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة أحمد الدويري يصوب اتجاه سلة تايلند
عمان - الغد - افتتح المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال، اليوم ، مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية بالفوز على منتخب تايلاند بنتيجة (٩٧-٦٣).اضافة اعلان

وبدأ منتخبنا الوطني بقوة مع انطلاقة المباراة وزج مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص بـ أحمد الدويري وسامي بزيع وفريدي إبراهيم وجيفرسون وجون بوهانون كتشكيلة أساسية لبدء المباراة لضمان النتيجة مع اجراء بعض التغييرات خلال باقي أوقات المباراة.

واستمر التفوق الأردني خلال المباراة ليخرج منتصراً بفارق ٣٤ نقطة متفوقاً بكافة الأرباع ( ٢٨ – ١٠) و(١٤ – ٩) و(٣١ -١٧) و( ٢٤ – ١٩).

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين والفلبين وتايلاند.

وسيلتقي منتخبنا مع المنتخب البحريني يوم ٢٨ هذا الشهر قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الفلبيني يوم ٣٠ الشهر الحالي.

ويُشارك في منافسات كرة السلة للرجال بدورة الألعاب الآسيوية ١٦ منتخباً تم توزيعها على ٤ مجموعات حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي فيما ينتقل صاحبي المركزين الثاني والثالث للعب الملحق التأهيلي إلى ربع النهائي.
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