منتخب كرة السلة يلاقي السعودية في ربع نهائي الألعاب الآسيوية

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عمان - الغد- يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة، عند الساعة ١١ صباحاً بتوقيت الأردن يوم غد الثلاثاء، مع المنتخب السعودي في المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كرة السلة بدورة الألعاب الآسيوية.ونجح منتخبنا الوطني في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين ليتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة ويتأهل مباشرةً إلى الدور ربع النهائي.فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى بفوزين على كازاخستان والإمارات وخسارة أمام إيران.وانتقل المنتخب السعودي للعب مباراة الملحق المؤهلة إلى ربع النهائي حيث فاز اليوم على منتخب هونغ كونغ بنتيجة ٩٥-٧٢ ليضرب موعداً مع المنتخب الوطني في ربع النهائي يوم غد.هذا ويتطلع المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على المنتخب السعودي واستكمال انتصاراته في المسابقة والوصل إلى الدور نصف النهائي والذي سيلتقي فيه في حال فوزه على السعودية ، الفائز من مواجهة اليابان والصين تايبيه.