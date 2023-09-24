منتخب "كرة السلة 3x3" يفتتح مشاركته غدا بالألعاب الآسيوية

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عمان - الغد - يفتتح المنتخب الوطني لكرة السلة 3x3 للرجال والسيدات يوم غد الاثنين مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.وسيلتقي منتخب الرجال مع المنتخب الفلبيني ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كذلك منتخبات منغوليا والصين تايبيه وهونغ كونغ.كما سيلتقي كذلك منتخب السيدات مع المنتخب الفلبيني لحساب مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبي هونغ ومنغوليا.هذا ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي فيما ينتقل صاحبي المركزين الثاني والثالث للعب الملحق التأهيلي إلى ربع النهائي.ويتكون المنتخب الوطني لكرة السلة المشارك في أسياد هانغتشو من المدرب هيثم طليب واللاعبين عاكف الشياب ومحمود الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان واللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب.