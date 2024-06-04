 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب كرة الشباب يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا

منتخب الشباب لكرة القدم
منتخب الشباب لكرة القدم

عمان - الغد - يشارك المنتخب الوطني في منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم التي ستقام في مدينة الطائف السعودية، بالفترة من 25 حزيران (يونيو) الحالي إلى 5 تموز (يوليو) المقبل. 

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ويشارك في البطولة من 12 منتخبا منها 11 من منطقة غرب آسيا هم: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب المنتخب الألباني كضيف من خارج الإقليم.
وكشف الاتحاد السعودي المستضيف واتحاد غرب آسيا أن البطولة ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وعلى ملعب نادي عكاظ، وجرى تحديد يوم 18 حزيران (يونيو) موعداً لسحب قرعة البطولة، التي سيتم لاحقاً تعميم نظامها وآلية توزيع المنتخبات المشاركة بها، إضافة إلى الإعلان عن الجدول الرسمي للمباريات.
وينتظر أن تحظى البطولة بأهمية كبيرة، مقابل عدد المنتخبات المشاركة بها من جهة، وبفضل موعدها الذي يسبق التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل من جهة أخرى، إضافة إلى تواجد المنتخب الألباني الذي سيوفر حضوره فرصة لمنتخبات الإقليم للحصول على العديد من المكتسبات.
وفي السياق ذاته، تأتي مشاركة ألبانيا بدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وكضيف على البطولة وكخطوة أولى ضمن اتفاقية التعاون المنتظر أن يبرمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
كما تأتي هذه المشاركة استكمالا لاستراتيجية اتحاد غرب آسيا لدعوة منتخبات من خارج الإقليم والقارة للمشاركة في بطولاته سواء على مستوى الذكور أو الإناث بغرض توسيع قاعدة المنافسة لمنتخبات الإقليم وزيادة فرص احتكاكها مع مدارس كروية متنوعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على مساعيها للتطور ورفع جاهزيتها لبقية الاستحقاقات المقبلة عليها على مختلف الأصعدة.
وإلى جانب تواجد المنتخب الألباني في بطولة الشباب الثالثة، سبق وأن وجه اتحاد غرب آسيا الدعوة للمنتخب الإيراني للمشاركة في بطولة تحت 23 عاما الرابعة التي أقيمت في العراق، كما استضاف منتخبات غوام ونيبال في بطولة السيدات الثامنة بالسعودية، والحال ذاته انطبق على بطولة تحت ٢٣ عاما الخامسة التي أقيمت بالسعودية بمشاركة منتخبات أستراليا وكوريا الجنوبية وتايلاند ومصر.
ويشار إلى أن المنتخب العراقي يحمل لقب النسختين الأخيرتين من بطولة الشباب، حيث الثانية التي جرت بضيافته بمدينتي البصرة وأربيل العام 2021 ، وشهدت بجواره بمشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسورية والإمارات والأردن ولبنان.
كما كان المنتخب العراقي توج بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين العام 2019 ، وشهدت كذلك مشاركة الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.


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