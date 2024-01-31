الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
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منتخب كرة القدم الإلكترونية يبدأ مشاركته في كأس آسيا غدا

يبدأ المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، مساء غد الخميس ،
المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية
عمان - الغد - يبدأ المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، مساء غد الخميس ، مشاركته الأولى في بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023.اضافة اعلان
وتنطلق منافسات بطولة كأس آسيا الإلكترونية غدا الخميس، حيث تقام النسخة الحالية على هامش البطولة القارية 2023 في الدوحة، فيما تضم مجموعة المنتخب ذات الفرق التي حلت بمجموعة النشامى في النهائيات الآسيوية: كوريا الجنوبية، البحرين، وماليزيا.
ويستهل المنتخب مشاركته في البطولة بمواجهة ماليزيا مرتين عند الرابعة عصر غد الخميس، على أن يلتقي كوريا الجنوبية بذات اليوم عند السادسة مساء، فيما يختتم دور المجموعات بلقاء البحرين عند الخامسة عصر الجمعة.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة لاعبين أساسيين: سيف الدين دبابنة، وسامر سبيعات، بالإضافة إلى سارة حدادين كلاعبة احتياط.
وحسب نظام البطولة، يواجه المنتخب كل فريق في المجموعة في مباراتين، مدة كل منها 12 دقيقة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ 16 من البطولة.
وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة القارية، في إطار حرص الاتحاد الأردني، على توحيد الجهود لمواكبة انتشار هذه اللعبة عالميا، من خلال استهداف فئات جديدة من مشجعي ومتابعي كرة القدم، بالإضافة إلى تطور التوجه التجاري والتسويقي للعبة.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أشهر المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد، منذ عامين، وتضمنت عقد ورشات عمل والتعاون مع الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، إلى جانب اعتماد نظام التدريبات والمعسكرات، لرفد المنتخب بأفضل المواهب.
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