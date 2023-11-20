الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب كرة 23 عاما في المستوى الثالث في قرعة كأس آسيا

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما
عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما
الدوحة -  الغد - يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما يوم الخميس المقبل في سحب القرعة النهائية لكأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.اضافة اعلان
وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام في الفترة من 15 نيسان (أبريل) ولغاية 3 أيار (مايو) 2024 في قطر.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وتضم قائمة المشاركين في النهائيات منتخب قطر المضيف، إلى جانب 15 منتخباً تأهلت عبر المشاركة في التصفيات خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وهم المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
ومن بين المشاركين في البطولة هنالك ثمانية منتخبات شاركت في كل النسخ السابقة، وهي أستراليا والعراق واليابان والأردن وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وأوزبكستان، في حين على الطرف المقابل يخوض منتخب إندونيسيا المشاركة الأولى في النهائيات.
ولكونه يمثل الدولة المضيفة، فإن منتخب قطر جاء في الموقع الأول لتصنيف البطولة، في حين تم تصنيف بقية المنتخبات بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2022 في أوزبكستان، حيث توج منتخب السعودية باللقب.
وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:
- المستوى الأول (المصنفين من 1 إلى 4): قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان
- المستوى الثاني (المصنفين من 5 إلى 8): أستراليا، العراق، فيتنام، كوريا الجنوبية
- المستوى الثالث (المصنفين من 9 إلى 12): تايلاند: الأردن، الإمارات، الكويت
- المستوى الرابع (المصنفين من 13 إلى 16): ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين
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