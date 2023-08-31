منكو: النصر يجني ثمار الانسجام ونتطلع إلى إنجاز خارجي لـ"الطائرة" النسوية

مصطفى بالو

أكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أن الفريق يتطلع إلى رباعية ألقاب الموسم، مشيرا إلى تتويج فريق النصر بألقاب "طائرة" الأندية الشاطئية، وكأس السوبر وكأس الأميرة آية للسيدات، مشددا على أن النصر يوجه بوصلة اهتمامه بلقب الدوري الذي ينطلق يوم غد السبت.

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جاء ذلك في تصريحات منكو إلى "الغد"، بعد قيادة فريق النصر إلى التتويج بلقب كأس الأميرة آية أول من أمس، قائلا: " الفريق قدم وجبة تكتيكية عالية المستوى، بشهادة المتابعين والمدربين، وتميز في النواحي الهجومية والدفاعية، ونوع خيارات كراته الساحقة، والفريق يجني ثمار انسجام وتفاهم لاعباته، وتفوق في جميع النواحي البدنية والفنية التكتيكية، وقدم نفسه بطلا عن جدارة واستحقاق، وأشكر اللاعبات اللواتي قدمنا مستوى رائع، ولعبهن بروح الفريق للوصول إلى اللقب الثالث".



وعن تحليله الفني لنهائي مسابقة الكأس، قال منكو: " نحترم فريق دي لاسال، واجتهاد جهازه الفني ولاعباته، ولعل ما زاد من روعة اللقاء ما ضمه الفريقين من لاعبات يشكلن عماد المنتخب الوطني للسيدات، العائد للتو من مشاركة واحتكاك فني بمشاركته في مسابقة الكرة الطائرة في الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر مؤخر، وانسحب تطور أداء ونضوج اللاعبات نتيجة الاحتكاك بمنتخبات عربية قوية، إلى المنافسات المحلية، وشاهدنا ارتفاعا بمؤشر المستوى العام لأداء الفريقين، سواء في المباراة السابقة على لقب كأس السوبر، أو في المباراة الحاسمة على لقب كأس الأميرة آية أول من أمس، والذي توجنا فيه مؤكدين رغبتنا في ضم جميع ألقاب الموسم".



وتابع: " لكن صبت الأفضلية الفنية طيلة أشواط نهائي كأس الأميرة آية، في مصلحة النصر الذي استحق الفوز، وقدمت لاعباته نموذجا فنيا، زينه التفاهم تحت الشبكة، والتوازن بالهجوم والدفاع، وميزت الجماعية أداء اللاعبات، وانعكس التجهيز النفسي والبدني والتكتيكي على أدائهن بالملعب، وأذهلن بتنويع عمليات الهجوم من طرفي وعمق الشبكة، ولعب معدل الأعمار الذي يتميز به لاعبات النصر، على خلاف فريق دي لاسال، دورا مهما وتميزت القوة البدنية، ومنحت اللاعبات الدافع لتنفيذ الواجبات والمهام التكتيكية، بذات الأداء والروح طيلة أشواط اللقاء، وهو ما يفسره تقدم الفريق طيلة الأشواط، وصنعه الفوارق النقطية، وأن تقدم دي لاسال في الشوط الثالث، إلا أن لاعبات النصر رجعن وحسمن الشوط والمباراة بنتيجة 3-0، بواقع 25-21، 25-15 و25-17".



وحول تطلعات فريق النصر في المرحلة المقبلة: " ما أود التاكيد عليه أن فريق النصر يتطلع إلى حصد جميع ألقاب الموسم، أنجزنا 3 مهام سابقة بنجاح-كأس الشاطئية-، السوبر، كأس الأميرة آية-، ولدينا دوري السيدات الذي ينطلق السبت، والذي نعتبره اللقب الأهم الذي لم يسبق لنا أن توجنا بلقبه، لذا نوجه تركيزنا التام نحو مبارياته، بالطبع نحترم طموحات جميع الفرق المنافسة، لكن لن نتنازل عن منصة التتويج".



وأردف قائلا: " إدارة نادي النصر لن ندخر جهدا في توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي للفريق، وكانت قد احتفلت باللاعبات بحضور نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، بعد التتويح في أحد مطاعم العاصمة، وحفزت اللاعبات وطالبت مواصلة التألق والإنجازات، وأتوقع أن يحتفي النادي باللاعبات عقب انتهاء الدوري، والذي نطلب فيه ضم اللقب الرابع، وستكون نظرتنا عقب انتهاء المنافسات المحلية، بتتويج إنجازاتنا بلقب خارجي يرصد إلى إنجازات الطائرة الأردنية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق ما نصبو إليه في نهاية المطاف".



وعن نظام المنافسة الجديد في دوري السيدات، أجاب منكو: "نقدر جهود اتحاد الكرة الطائرة، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية الرامية للتطوير، والذي نلمس الخطوات الواقعية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، وأجد أن تغيير شكل المنافسة في الدوري النسوي، والتي تأتي لأول مرة ستشكل إضافة نوعية تنافسية، وسيزيد من حدة التنافس ضمن طموح الفرق الساعية لتجاوز الدوري التصنيفي، للوصول إلى الدرجة الممتازة، والفرق التي لم يحالفها الحظ ستكون في مصاف الدرجة الأولى، وتعتبر جاذبة للعديد من الأندية الراغبة في دخول منافسات الطائرة النسوية في قادم السنوات".

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