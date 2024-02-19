الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مهام آسيوية تحكيمية للكوادر الأردنية

الحكمة صابرين العبادي - (من المصدر)
الحكمة صابرين العبادي - (من المصدر)
 اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة الأردنية صابرين العبادي، ومقيمة الحكام هبة العابد، إضافة إلى المراقبة نسرين الخزاعلة، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت سن 20 للسيدات، والتي تقام خلال الفترة 3-16 آذار (مارس) المقبل في أوزبكستان.اضافة اعلان
وفي المقابل، سمى الاتحاد الأردني الحكمتين إسراء مبيضين وحنين مراد، إضافة إلى المساعدتين صابرين العبادي وإسلام العبادي، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات التي تقام خلال الفترة 19-29 شباط (فبراير) الحالي في السعودية.
ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة، في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الكوادر الأردنية على مستوى العالم.
ويحظى التحكيم الأردني بسمعة طيبة في الخارج، الأمر الذي يدفع الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، لتعيين حكام أردنيين في المحافل الخارجية، حيث تواجد على سبيل المثال الحكم الأردني أدهم مخادمة في منافسات كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر، كما يعد المخادمة أحد الحكام المرشحين للتواجد في مونديال 2026.
يشار إلى أن الحكم الأردني بدأ بمواكبة التطورات، خاصة فيما يتعلق بتقنية الفيديو "الفار"، حيث يتواجد حاليا أكثر من حكم أردني متخصص بها.
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