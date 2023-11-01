مهام آسيوية لحكام الكرة والكوادر الأردنية

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طواقم تحكيمية ومقيمين ومراقبين أردنيين لإدارة العديد من المباريات والمنافسات ضمن دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب تصفيات كأس العالم الشهر الحالي، وحسب الآتي:دوري أبطال آسيا:مباراة مومباي سيتي الهندي والهلال السعودي في الهند بتاريخ 6 الحالي: الحكام: أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي في الإمارات بتاريخ 28 الحالي: الحكام : أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.مباراة الدحيل القطري واستقلال دوشنبيه الطاجيكي في قطر بتاريخ 27 الحالي : مقيم الحكام عوني حسونة.مباراة أولماليك الأوزبكي والاتحاد السعودي في أوزبكستان بتاريخ 27 الحالي: مقيم الحكام ناصر درويش.مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي ليون سيتي سايلورس السنغافوري في تايلاند بتاريخ 29 الحالي: مقيم الحكام هبة العابد.مباراة آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي في تركمانستان بتاريخ 7 الحالي: المراقب الإداري: محمد منكو.كأس الاتحاد الآسيوي:مباراة مازيا من جزر المالديف وأوديشا أف سي - الهند في المالديف بتاريخ 7 الحالي: الحكام: محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، محمد مفيد.مباراة باشوندهارا كينغز من بنغلادش ومازيا - جزر المالديف في بنغلادش بتاريخ 27 الحالي: الحكام : محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، صدام عمارة.مباراة تاينان سيتى من تايبيه واولانباتار من مونغوليا في تايبيه بتاريخ 30 الحالي : الحكام : أحمد يعقوب، حمزة سعادة، قيس خميس، ومحمد مفيد.مباراة ستاليون لاجونا من الفلبين وتيرينغانو من ماليزيا في الفلبين بتاريخ 8 الحالي: الحكام: أحمد يعقوب، حمزة سعادة، وقيس خميس.مباراة الرفاع البحريني والعربي الكويتي في البحرين بتاريخ 6 الحالي: الحكم: صدام عمارة والمراقبة نسرين الخزاعلة.مباراة الفتوة السوري والنهضة العماني في السعودية بتاريخ 6 الحالي: مقيم الحكام : عوني حسونة.مباراة العربي الكويتي والزوراء العراقي في الكويت بتاريخ 27 الحالي: المراقب الإداري: محمد منكو.الدور الثاني من تصفيات كأس العالم:مباراة لبنان وفلسطين في الإمارات بتاريخ 16 الحالي: الحكام :أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد يعقوب.مباراة أفغانستان والكويت في السعودية بتاريخ 21 الحالي: الحكام : أحمد فيصل، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، ومحمد عرفة.مباراة عُمان وتايبيه الصينية في عُمان بتاريخ 16 الحالي: الحكم: صدام عمارة.مباراة تايلاند والصين في تايلاند بتاريخ 16 الحالي: مقيم الحكام :عوني حسونة.مباراة الصين وكوريا الجنوبية في الصين بتاريخ 21 الحالي: مقيم الحكام: إسماعيل الحافي.مباراة نيبال واليمن في نيبال بتاريخ 21 الحالي: المراقبة نسرين الخزاعلة.بطولة غرب اسيا الرابعة للناشئات - الأردن 2023: الحكام : حنين مراد وصابرين العبادي.ويأتي اختيار "الآسيوي" للحكام والمقيمين والكوادر التنظيمية الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.