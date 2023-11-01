مهام آسيوية للحكام والكوادر الأردنية

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طواقم تحكيمية ومقيمين ومراقبين أردنيين، لإدارة العديد من المباريات والمنافسات ضمن دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024، إلى جانب تصفيات كأس العالم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وحسب الآتي:دوري أبطال آسيا- مباراة مومباي سيتي الهندي والهلال السعودي في الهند بتاريخ 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، الحكام: أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.- مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي يوم 28 من الشهر ذاته: الحكام: أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.- مباراة الدحيل القطري واستقلال دوشنبيه الطاجيكي في قطر يوم 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، مقيم الحكام: عوني حسونة.- مباراة أولماليك الأوزبكي والاتحاد السعودي في أوزبكستان يوم 27 من الشهر ذاته، مقيم الحكام: ناصر درويش.- مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي ليون سيتي سايلورس السنغافوري في تايلاند يوم 29 من الشهر ذاته، مقيمة الحكام: هبة العابد.مباراة آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي في تركمانستان يوم 7 من الشهر ذاته، المراقب: محمد منكو.كأس الاتحاد الآسيوي- مباراة مازيا من جزر المالديف وأوديشا أف سي - الهند في المالديف يوم7 من الشهر ذاته، الحكام: محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، محمد مفيد.- مباراة باشوندهارا كينغز من بنغلادش ومازيا - جزر المالديف في بنغلادش يوم 27 من الشهر ذاته، الحكام: محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، صدام عمارة.- مباراة تاينان سيتى من تايبيه واولانباتار من مونغوليا في تايبيه يوم 30 من الشهر ذاته، الحكام: أحمد يعقوب، حمزة سعادة، قيس خميس، ومحمد مفيد.- مباراة ستاليون لاجونا من الفلبين وتيرينغانو من ماليزيا في الفلبين يوم 8 من الشهر ذاته، الحكام أحمد يعقوب، حمزة سعادة، وقيس خميس.- مباراة الرفاع البحريني والعربي الكويتي في البحرين يوم 6 من الشهر ذاته، الحكم: صدام عمارة، والمراقبة: نسرين الخزاعلة.- مباراة الفتوة السوري والنهضة العماني في السعودية يوم 6 من الشهر ذاته، مقيم الحكام: عوني حسونة.- مباراة العربي الكويتي والزوراء العراقي في الكويت يوم 27 من الشهر ذاته، المراقب: محمد منكو.الدور الثاني من تصفيات كأس العالم- مباراة لبنان وفلسطين في الإمارات يوم 16 من الشهر ذاته، الحكام: أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد يعقوب.- مباراة أفغانستان والكويت في السعودية يوم 21 من الشهر ذاته، الحكام: أحمد فيصل، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، ومحمد عرفة.- مباراة عُمان وتايبيه الصينية في عُمان يوم 16 من الشهر ذاته، الحكم: صدام عمارة.- مباراة تايلاند والصين في تايلاند يوم 16 من الشهر ذاته، مقيم الحكام: عوني حسونة.- مباراة الصين وكوريا الجنوبية في الصين يوم 21 من الشهر ذاته، مقيم الحكام: إسماعيل الحافي.- مباراة نيبال واليمن في نيبال يوم 21 من الشهر ذاته، المراقبة: نسرين الخزاعلة.بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات - الأردن 2023، الحكامتان: حنين مراد وصابرين العبادي.ويأتي اختيار "الآسيوي" للحكام والمقيمين والكوادر التنظيمية الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.