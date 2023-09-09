مهتمون يطالبون بضرورة ضم مدرب وطني للجهاز الفني للمنتخب

يحيى قطيشات

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طالبت الجماهير الأردنية والمتابعين للشأن الرياضي، الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المغربي الحسين عموتة، بتصويب أوضاع المنتخب سريعا، عقب الخسارة القاسية أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، في المباراة الودية الأولى " بقيادة عموتة، مثلما طالبوا بالاستعانة بمدرب وطني ليكون مساعدا لعموتة، يساعد الجهاز الفني في التعرف الكامل على قدرات اللاعبين ويكون حلقة وصل مهمة، خصوصا وأن عموتة أكد في أكثر من مناسبة أنه سيستعين بمدرب وطني ضمن الجهاز الفني المشرف على المنتخب الوطني.وانقسمت الجماهير الأردنية في تحديد المسؤول المباشر عن خسارة المنتخب الثقيلة، إذ إن البعض يرى بأن اللاعبين كانوا السبب الرئيس في الخسارة، من خلال الأداء الفني الضعيف، خصوصا في المنظومة الدفاعية، وعدم القدرة على بناء الهجمات على المرمى النرويجي رغم تواجد جميع اللاعبين الذين خاضوا المعسكر الأخير والمباريات الودية وآخرها مع المنتخب الصربي، بعد الجهاز الفني السابق بقيادة العراقي عدنان حمد، حيث صبت الجماهير غضبها على اللاعبين.ويرى عدد من المتابعين، أن عموتة يتحمل جزءا من مسؤولية الخسارة، على الرغم من أنها المباراة الأولى له مع النشامى، ويحتاج لمزيد من الوقت للتعرف على إمكانيات اللاعبين وقدراتهم، لكن عموته لم يفعل شئيا لمعالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت مع بداية اللقاء واستمرت على مدار الشوطين حسب رأي المتابعين.وتفاجأ الجمهور الأردني بالعرض الفني" الهزيل" للمنتخب الوطني، خصوصا وأن الغالبية من الجمهور أبدت تفاؤلها بالمدرب عموته، خصوصا بعد المؤتمر الصحفي الذي أقامه اتحاد الكرة لتقديمه، وأكد عموته خلاله، أن هدفه مع "النشامى" هو بلوغ كأس العالم المقبلة 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، إلى جانب بلوغ المربع الذهبي في نهائيات كأس آسيا العام المقبل.ويرى المدرب الوطني عيسى الترك، أن وجود مدرب وطني محلي ضمن الجهاز الفني للمنتخب له إيجابيات كثيرة، وأمر ضروري في المنتخبات والأندية.ويضيف الترك، النقطة الإيجابية الأولى تعود بالفائدة على الوطن من خلال إعداد المدرب المساعد للمستقبل وزيادة إمكانياته الفنية وخبراته العملية، واستذكر الترك، تجرية المدرب المصري الراحل محمود الجوهري الذي استقطب المدربين جمال أبو عابد وعبدالله أبو زمع لسنوات في الجهاز الفني، واليوم أبو عابد وأبو زمع من خيرة المديرين الفنيين في الأردن.ويرى الترك، أن تجربة "النشامى" في ودية النرويج، أثبتت أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة تحتاج إلى مدرب وطني، يساعد المدير الفني في معرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين، في الوقت الذي أشاد فيه الترك بسيرة وإنجازات عموتة وفكره التدريبي، مطالبا بدعم وتوفير وسائل النجاح له، مضيفا أن المدرب يحتاج لأكثر من 3 إلى 4 مباريات لمعرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين لتوظيفهم بشكل فني مميز.وبين الترك، أن المدير الفني يحتاج إلى معرفة قدرات اللاعبين من خلال المعسكرات والمباريات الودية ولا يكفي متابعة اللاعب في الملعب أو شاشة التلفزيون، وهذا ما أكده عموتة خلال اجتماعه برجال الإعلام قبل السفر للنرويج.واعتبر المدرب الوطني عبد الله العمارين، أن المدرب الوطني لا بد وأن تتاح أمامه الفرصة الكاملة للعمل داخل المنتخبات الوطنية، خصوصا أن هناك جيلا جديدا واعدا من المدربين المحليين يبشر بالخير، وسيكون له دورا بارزا مع المنتخب الوطني، الذي يقوده مدرب كبير وله إنجازاته، ولكن من الأفضل أن يضم الجهاز مدربا أردنيا ، وسينعكس ذلك على الأداء الفني لمنتخب "النشامى".بدوره، استغرب مشجع المنتخب الوطني ثامر صوالحة، من أداء المنتخب الضعيف أمام النرويج، والذي لا يعكس إمكانيات اللاعب المحلي على الإطلاق، مفيدا بأن الخسارة يتحملها اتحاد الكرة واللاعبين في المقام الأول.وطالب صوالحة، باستعجال الاتحاد في تعيين مدرب مساعد، وعدم التأخر في الإعلان عن هويته، مع إشارته إلى أن هناك عددا من المدربين المحليين القادرين على تقديم الإضافة في الجهاز الفني، مثل أحمد هايل، حسونة الشيخ، ورأفت علي.ويرى مشجع المنتخب خالد ناصر، أن ضم المدرب الوطني للجهاز الفني مع عموتة، سيعمل على تحسين الأمور الفنية، خصوصا وأنه يعرف القدرات الفنية للاعب الأردني ونفسيته، وكانت التجارب الماضية ناجحة من خلال تواجد أحمد عبد القادر وحسونة الشيخ وعامر شفيع مع الجهاز الفني بقيادة عدنان حمد، وقبل ذلك كان أبو زمع وأبو عابد وأحمد هايل، مع الأجهزة الفنية السابقة، والتي اثبتت كفاءتها ونجاحها.