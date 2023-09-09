مهيرات بطلا للجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي

وسجل للمشاركة في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين وتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة.
المنافسة في السباق كانت على أشدها بين السائقين ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، ورعد أزماف وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس)، وأحمد سليحات وملاحه محمد شراب (تويوتا هايلوكس)، وعبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، ونضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، ووسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر)، وحمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، وفراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، وفرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، ومعن النهار وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، وأمجد حننة وملاحه عماد حنانية (فلسطين) - (كيا سورنتو)، وعامر الظاهر وملاحه محمد شلختي (فلسطين) - (لاندر روفر ديسكفري)، وجهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي)، وعلي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس)، وسعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).
- الترتيب العام والمجموعة برو "PRO"
المركز الأول: ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس).
المركز الثاني: رعد أزماف وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس).
المركز الثالث: نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس).
- الترتيب العام لمجموعة سيمي برو "SEMI PRO"
المركز الأول: حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي).
المركز الثاني: فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس).
المركز الثالث: علي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس).
- الترتيب العام للمبتدئين – مجموعة الهواة
المركز الأول: مصطفى جويحان وملاحه عمر الزوايدة (جيب رانجلر).
المركز الثاني : أحمد مراد وملاحه عبد الرحمن آرسلان (سوزوكي ساموراي).
المركز الثالث: مهند شاشئة وملاحه شاشئة (جيب جراند كلاسيك).
- كأس السيدات: يارا حكج وملاحتها راما حكج (سوزوكي فيتارا).