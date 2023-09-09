الأحد 10 أيلول 2023
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مهيرات بطلا للجولة النهائية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي

أرشيفية
أرشيفية
 توج السائق ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، بلقب الجولة ‏‏الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏ ، والتي أقيمت أول من أمس في منطقة الكاولين – ماحص.اضافة اعلان
وفاز السائق حمدان العواملة ‏وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، فيما فاز السائق ‏مصطفى جويحان وملاحه عمر ‏الزوايدة (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة لفئة المبتدئين – الهواة، وأقيمت الجولة النهائية بدعم من شركة زين الأردن وماوتن ‏ديو.‏
وسجل للمشاركة في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين، وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏
المنافسة في السباق كانت على أشدها بين السائقين ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، ورعد أزماف ‏وملاحه نصر عمرو (تويوتا ‏هايلوكس)، وأحمد سليحات وملاحه محمد شراب (تويوتا ‏‏هايلوكس)، وعبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، ونضال ‏فياض ‏وملاحه ‏ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، ووسيم أبو جابر وملاحه إيهاب ‏علان (تويوتا فور رنر)، وحمدان العواملة ‏‏‏وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، وفراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، وفرح إلياس وملاحه ‏طارق ‏الخليلي (تويوتا ‏هايلوكس)، ومعن النهار وملاحه ضرغام رستم ‏‏(رينج روفر كلاسيك)، وأمجد حننة وملاحه عماد حنانية (فلسطين - ‏‏كيا سورنتو)، وعامر ‏الظاهر ‏وملاحه محمد شلختي (فلسطين - لاندر روفر ديسكفري)، وجهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد ‏‏(جيب ‏اكس ‏جي)، وعلي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس)، وسعد ‏الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).‏
‎‎الترتيب العام والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏
المركز الأول: ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس).‏
المركز الثاني: رعد أزماف ‏وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس).‏
المركز الثالث: نضال فياض وملاحه ‏ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس).‏
‏الترتيب العام لمجموعة سيمي برو‎ ‎
المركز الأول: حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي).‏
المركز الثاني: فرح إلياس وملاحه ‏طارق الخليلي (تويوتا ‏هايلوكس).‏
المركز الثالث: علي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس).‏
الترتيب العام  للمبتدئين – مجموعة الهواة
المركز الأول: مصطفى جويحان وملاحه عمر الزوايدة (جيب رانجلر).‏
المركز الثاني : أحمد مراد وملاحه عبد الرحمن آرسلان ‏‏‏(سوزوكي ساموراي).‏
المركز الثالث: مهند شاشئة وملاحه شاشئة (جيب جراند كلاسيك).‏
- كأس السيدات: يارا ‏حكج وملاحتها راما حكج (سوزوكي ‏فيتارا)‏.‏
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