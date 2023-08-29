الثلاثاء 29 آب 2023
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عباس يغادر بعثة منتخب السلة المشاركة بالمونديال

مواجهة تاريخية تجمع بين "صقور الأردن" ونجوم الولايات المتحدة اليوم

المجنس الأمريكي جيفرسون يصوب على السلة خلال التدريب (من المصدر)
المجنس الأمريكي جيفرسون يصوب على السلة خلال التدريب (من المصدر)
 يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مواجهة تاريخية تجمعه مع نظيره المنتخب الأميركي عند الساعة 11:30 من صباح اليوم في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة، من الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2023، والذي يقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة” ويستمر حتى 10 من أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
وأجرى المنتخب الوطني، تمرينا استشفائيا للاعبين أمس بمشاركة اللاعبين كافة، بعد إلغاء تدريبه في صالة “نينوي اكينو”، حيث أكد المدير الفني وسام الصوص الجاهزية الفنية والبدنية لخوض مواجهة أميركا، لافتا إلى سعيهم للقتال على أرض الملعب في كل مباراة يخوضونها.
وأضاف في حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي: “الحظ تخلى عنا في أول مباراتين، لكننا نريد اليوم تقديم كرة سلة جميلة أمام أميركا بغض النظر عن هوية المنافس، نحن نحاول أن نكون واقعيين وجديين”.
ولحساب مباريات المجموعة ذاتها، تلتقي اليونان مع نيوزيلندا عند الساعة 3:40 مساء، في مباراة منتظرة لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى جانب الولايات المتحدة لمواجهة أحد منتخبي ليتوانيا ومونتينيغرو في الدور المقبل، حيث تتصدر أميركا الترتيب برصيد 4 نقاط، تليها اليونان ونيوزيلندا في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الوطني الترتيب برصيد نقطتين.
ويصل رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، إلى العاصمة الفلبينية “مانيلا” في وقت مبكر من صباح اليوم، لحضور المباراة التاريخية لـ “صقور الأردن” أمام الولايات المتحدة، إلى جانب متابعة ما تبقى من مباريات للمنتخب الوطني في الأدوار الترتيبية أمام منتخبي مصر والمكسيك، بحثا عن خطف إحدى البطاقات المباشرة أو المؤهلة للتصفيات النهائية إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”. 
وفي السياق ذاته، يشهد اليوم إقامة سلسلة من المباريات القوية في مختلف المجموعات للمنافسة على الصدارة، حيث تشهد صالة “سمارت أرانيتا كوليسيوم” مواجهتي جنوب السودان وصربيا عند الساعة 11 صباحا، وبورتوريكو مع الصين عند الساعة 3 مساء، فيما تحتضن صالة “أندونيسيا أرينا” مواجهتي ساحل العاج والبرازيل عند الساعة 12:45 مساء، وإيران مع إسبانيا عند الساعة 4:30 مساء، كما تستقبل صالة “أوكيناوا أرينا” مباراتي جورجيا وفنزويلا عند الساعة 11 صباحا، وسلوفينيا مع الرأس الأخضر عند الساعة 2:30 مساء. 
الأردن وأميركا.. مباراة للتاريخ 
يدخل المنتخب الوطني مواجهة المنتخب الأميركي، بضغوطات أقل وبحماس منقطع النظير، بحثا عن تقديم أفضل صورة ممكنة عن تطور كرة السلة الأردنية إلى جانب حرص اللاعبين على تسويق أنفسهم ووضعها أمام كبرى الأندية، خاصة وأن المباراة ستحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في الملعب وخلف الشاشات، كونها المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخبين أيضا.
ويراهن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان على خبرات المجنس رونديه جيفرسون في تقديم الإسناد الحقيقي لفريدي إبراهيم وسامي بزيع حول القوس، مع تولي زيد عباس وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين.
ويأمل الصوص، بأن تظهر فاعلية دكة البدلاء بشكل أكبر، لتقليل عوامل الإرهاق البدني وتخفيف الضغط النفسي على اللاعبين الأساسيين، خاصة مع امتلاكه أوراقا رابحة تتمثل باللاعبين البدلاء، زين النجداوي وهاشم عباس وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وأمين أبو حواس ومالك كنعان وأحمد الحموري، في مباراة تحتاج إلى تركيز ذهني عال.
في المقابل، يتوقع أن يدخل المدير الفني للمنتخب الأميركي ستيف كير اللقاء، بحثا عن تقديم عرض استعراضي بعد إنجازه المهمة الصعبة أمام اليونان بفوزه (109-81)، في ظل امتلاكه تشكيلة تضم نخبة من المواهب في الدوري الأميركي للمحترفين “إن بي إيه”، ويتقدمهم، أنتوني إدواردز وتيريز هاليبورتون وأوستن تايلر ريفز وميكال بريدجيس وبوبي بورتيس وجالين برونسون وبراندون انغرام وجارن جاكسون ووكر كيسلر وكاميرون جونسون وجوش هارت وباولو بانشيرو.
ولم يسبق للمنتخب الأميركي للرجال – صاحب ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في 16 مرة سابقة – أن واجه المنتخب الوطني على الصعيدين الودي والرسمي – لكنه سبق وأن تواجه مع المنتخب الوطني للشباب في مونديال اليونان العام 1995، كما سبق للمدرب الوطني معن عودة، تمثيل الأردن في منتخب نجوم العرب بمواجهة نجوم الدوري الأميركي للمحترفين في افتتاحية الصالة الرياضية ببيروت بالعام 1998.
كما ويعد المنتخب الأميركي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس العالم لكرة السلة إلى جانب يوغوسلافيا وبواقع (5 ألقاب)، علما بأن آخر ألقاب المنتخب الملقب بـ”اليانكيز” كانت في نسخة العام 2014. 
زيد عباس يغادر بعثة المنتخب 
وافق اتحاد كرة السلة وبتنسيب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، على طلب كابتن المنتخب زيد عباس، بمغادرة بعثة “صقور الأردن” في العاصمة الفلبينية “مانيلا” اليوم، والعودة إلى العاصمة عمان، بسبب ظرف عائلي  طارئ، على أن يبقى شقيقه الأصغر هاشم عباس في مانيلا لمواصلة المشوار وإكمال المهمة مع المنتخب الوطني، الذي يتمسك بحظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل الأولمبي.


 من تدريب المنتخب الوطني الذي أقيم أمس (من المصدر)
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