مواجهة قوية تجمع العربي والسلط بدوري كرة اليد اليوم

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تبدأ لقاءات الجولة الخامسة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، اليوم، وذلك عندما تستقبل صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتين، حيث يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة السادسة مساء، في واحدة من أقوى لقاءات المرحلة الأولى لمنافسات الدوري، ثم يلتقي فريقا الكتة والأهلي عند الساعة الثامنة مساء.وتستقبل صالة الأميرة سمية يوم غد، المباراة التي تجمع بين فريقي القوقازي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء.وفي اليوم ذاته، تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرسوم ويرموك الشونة، والذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء.ويتصدر فريقا السلط والأهلي الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 8 نقاط، وجاء بعدهما فريق العربي برصيد 6 نقاط، ثم فريقا الكتة والحسين إربد برصيد 4 نقاط، ثم جاء فريق كفرسوم برصيد نقطتين، ثم فريقا القوقازي ويرموك الشونة من دون نقاط.من ناحية أخرى، اعتلى لاعب السلط محمود الهنداوي صدارة هدافي دروي أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد الجولة الرابعة برصيد 30 هدفا، مستفيدا من الأهداف العشرة التي سجلها في مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق الكتة.وجاء بعده زميله بالفريق ذاته، عيسى قطيشات برصيد 29 هدفا، ثم لاعب العربي يزن فتح الله برصيد 26 هدفا، ثم لاعبا القوقازي والأهلي محمد التعامرة وخالد عزالدين برصيد 25 هدفا، وجاء بعدهما لاعب الكتة بشار فتح الله برصيد 24 هدفا.ويذكر أن دوري الدرجة الأولى، يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض ثلاث مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراتين على فريقي القوقازي ويرموك الشونة، وخسر مباراته أمام فريق السلط.ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الرابعة يوم الإثنين 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك عندما يلاقي فريق الكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.