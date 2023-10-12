مواجهة منتظرة تجمع شباب بشرى والجليل بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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تشهد صالة الحسن للشباب في إربد، مواجهة منتظرة تجمع فريقي شباب بشرى والجليل عند الساعة 4 من مساء اليوم، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".ويحل اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على بيت ايدس عند الساعة 5:30 مساء بالصالة نفسها، فيما ستكون صالة الأمير حمزة مسرحا لمواجهة الإنجليزية وكفريوبا عند الساعة 5 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره الأشرفية عند الساعة 7 مساء.وشهدت مباريات الجولة العاشرة، فوز الإنجليزية على بيت ايدس (69-42)، في لقاء كان فيه محمود عبيدات المسجل الأبرز من جانب الإنجليزية بـ21 نقطة مع 3 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 21.وفاز كفريوبا على الأشرفية (63-54)، في لقاء برز فيه اللاعب قيس العوض من جانب كفريوبا بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و29 متابعة و4 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 39، كما تغلب الجليل على الأرثوذكسي (50-46)، واتحاد عمان على شباب بشرى (72-61).ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات عن الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما قفز الجليل للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات المباشرة على الأرثوذكسي، الذي يأتي رابعا بالرصيد نفسه، فيما يستقر شباب بشرى خامسا برصيد 15 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 14 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 11 نقطة والأشرفية ثامنا برصيد 10 نقاط.