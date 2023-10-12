الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة منتظرة تجمع شباب بشرى والجليل بـ"سلة الناشئين"

لاعب الجليل عبدالرحمن عبسي يتجه للتسجيل بسلة الأرثوذكسي في مباراة سابقة - (من المصدر)
لاعب الجليل عبدالرحمن عبسي يتجه للتسجيل بسلة الأرثوذكسي في مباراة سابقة - (من المصدر)
 تشهد صالة الحسن للشباب في إربد، مواجهة منتظرة تجمع فريقي شباب بشرى والجليل عند الساعة 4 من مساء اليوم، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".اضافة اعلان
ويحل اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على بيت ايدس عند الساعة 5:30 مساء بالصالة نفسها، فيما ستكون صالة الأمير حمزة مسرحا لمواجهة الإنجليزية وكفريوبا عند الساعة 5 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره الأشرفية عند الساعة 7 مساء.
وشهدت مباريات الجولة العاشرة، فوز الإنجليزية على بيت ايدس (69-42)، في لقاء كان فيه محمود عبيدات المسجل الأبرز من جانب الإنجليزية بـ21 نقطة مع 3 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 21.
وفاز كفريوبا على الأشرفية (63-54)، في لقاء برز فيه اللاعب قيس العوض من جانب كفريوبا بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و29 متابعة و4 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 39، كما تغلب الجليل على الأرثوذكسي (50-46)، واتحاد عمان على شباب بشرى (72-61).
ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات عن الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما قفز الجليل للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات المباشرة على الأرثوذكسي، الذي يأتي رابعا بالرصيد نفسه، فيما يستقر شباب بشرى خامسا برصيد 15 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 14 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 11 نقطة والأشرفية ثامنا برصيد 10 نقاط.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي تدعم فلسطين خلال مباراة لفريقها - (من المصدر)

نجوم الكرة لا يملكون إلا شعبيتهم وكلماتهم لنصرة غزة

منذ 25 دقيقة
لاعبة الأهلي نتاشا النبر (يسار) خلال مشاركة سابقة مع فريقها بدوري المحترفات - (من المصدر)

دوري "أولى سيدات" ينطلق اليوم بمشاركة لاعبات معتزلات

منذ 26 دقيقة
جانب من تدريبات المنتخب الوطني على ملعب الكرامة تحضيرا لمواجهة منتخب إيران - (تصوير: أمجد الطويل)

"النشامى" يبحث عن النتيجة والأداء أمام إيران بالبطولة الرباعية

منذ 27 دقيقة
المنتخب الوطني للكرة الطائرة خلال مشاركته مؤخرا في الدورة العربية بالجزائر-(من المصدر)

قطيشات: الأردن يستضيف العديد من البطولات العربية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية

منذ 29 دقيقة
لحظة تسليم البطل عبدالرحيم أبوجميلة بطاقة احتراف الكلاسيك في النسخة الماضية -(الغد)

300 لاعب يتسابقون نحو 3 بطاقات احتراف بـ"أجسام الأردن" اليوم

منذ 30 دقيقة
حارس مرمى فريق الأهلي ربيع عزالدين يسيطر على الكرة في لقاء الوحدات - (من المصدر)

عز الدين: عموتة لا يلجأ إلى "الكوتا" في اختيار عناصر المنتخب

منذ 32 دقيقة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نمو ولكن!

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم

مصر والأردن.. المخطط واحد

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات | منذ24 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 