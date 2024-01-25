الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة واعدة بين الإنجليزية واتحاد عمان بـ"سلة الناشئين" اليوم

من مواجهة نجوم الأرثوذكسي والإنجليزية بدوري الناشئين تحت 14 سنة - (من المصدر)
من مواجهة نجوم الأرثوذكسي والإنجليزية بدوري الناشئين تحت 14 سنة - (من المصدر)

 تنطلق اليوم منافسات إياب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 4 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق المدرب الوطني نهاد ماضي.

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وتشهد صالة الحسن التدريبية مواجهة فريقا بيت ايدس وغزة هاشم عند الساعة 6 مساء، فيما تحتضن صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، مباراتي كفريوبا ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 5 مساء، وشباب بشرى مع الجليل عند الساعة 6:30 مساء.


وشهدت مباريات أول من أمس في ختام ذهاب المرحلة الثانية، فوز فريق اتحاد عمان على الرياضي (67-31)، ونجوم الأرثوذكسي على كفريوبا (82-26)، والأرثوذكسي على شباب بشرى (89-28)، والجليل على نجوم اتحاد عمان (53-42) والإنجليزية على بيت ايدس (65-30).  


وعزز الأرثوذكسي صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي والجليل ونجوم اتحاد عمان في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 8 نقاط لكل فريق، ويحتل شباب بشرى المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وجاء كفريوبا سادسا برصيد 5 نقاط.


ويتصدر اتحاد عمان ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه الإنجليزية ثانيا برصيد 7 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 6 نقاط، وبيت ايدس رابعا برصيد 5 نقاط، وغزة هاشم خامسا برصيد 4 نقاط.


ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة)، بحيث تلعب الفرق دوريا مصغرا فيما بينها من مرحلتين لترتيب مراكزها بعد تصفير النقاط للمرحلة السابقة، حيث يتأهل الأول والثاني للمنافسة على اللقب في المرحلة النهائية التي تقام بسلسلة من 5 مباريات يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية في سلسلة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها من يسبق منافسه في تسجيل انتصارين.


وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهات، الإنجليزية والمقاولين عند الساعة 9 صباحا، الرياضي والأهلي عند الساعة 10:30 صباحا، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، فيما يلتقي نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 2 مساء، في الوقت الذي تشهد فيه صالة الحسن التدريبية مباراتي، دير أبي سعيد والمفرق  عند الساعة 3 مساء، وبيت ايدس مع غزة هاشم الساعة عند 4:30 مساء.


وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الأهلي على نجوم اتحاد عمان (41-35)، والمقاولين على الرياضي (38-20)، وشباب بشرى على الحسين المفرق (82-11)، والأرثوذكسي على نجوم الأردن (90-48).


وضمن بطولة الناشئات تحت 14 سنة، تقام يوم غد، منافسات الجولة والثالثة والأخيرة من ختام منافسات إياب المرحلة الأولى، حيث يلتقي فريق الإنجليزية مع نجوم الأردن عند الساعة 6 مساء، والأقصى مع الأهلي عند الساعة 5:30 مساء، ونجوم الأرثوذكسي مع الفحيص عند الساعة 7 مساء، والأرثوذكسي مع جرش عند الساعة 6 مساء.

 

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