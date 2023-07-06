الجمعة 07 تموز 2023
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مواجهة واعدة بين عمان اف سي والاتحاد في "كرة المحترفات"

مواجهة واعدة بين عمان اف سي والاتحاد في "كرة المحترفات"
مواجهة واعدة بين عمان اف سي والاتحاد في "كرة المحترفات"
 تنطلق اليوم منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023، بإقامة مواجهة تجمع فريقي الاتحاد وعمان إف سي، عند الساعة السابعة مساء في ملعب “البولو” بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ويطمح الفريقان إلى تحقيق النقاط الثلاث سعيا لبلوغ الهدف المنشود في نهاية المطاف، حيث يتوقع أن تحظى المواجهة بالإثارة والقوة، في ظل امتلاك الفريقين عددا كبيرا من لاعبات المنتخب الوطني.
وبعد مرور 7 جولات على انطلاقة البطولة، يحتل الاتحاد صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، مقابل 11 نقطة للأرثوذكسي صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد عمان اف سي بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويحتل النصر المركز الرابع برصيده 6 نقاط، فيما يستقر الاستقلال في المركز الخامس والأخير برصيده نقطة واحدة.
وتختتم منافسات الجولة يوم غد، بإقامة لقاء يجمع بين فريقي الاستقلال والنصر في الملعب والتوقيت نفسه، على أن يخضع فريق الأرثوذكسي للراحة في الجولة الحالية.
الاتحاد × عمان اف سي
لن تعكس نتيجة مباراة الذهاب مقاييس القوة بين الطرفين، حيث فاز الاتحاد آنذاك بسباعية بيضاء، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة في الشوط الثاني، رجحت كفة لاعبات الاتحاد بقوة في اللقاء، وبعدما نجحن باستغلال “توهان” لاعبات عمان اف سي، وحققن أكبر نتيجة في البطولة حتى الآن.
ويدخل الاتحاد اللقاء بقيادة المدرب وائل غرز الدين بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية بخماسية على الاستقلال، ما ساهم في إعادة الروح لدى عناصر الفريق بعد تعرض الفريق لخسارة مفاجئة قبل ذلك من النصر.
ويسعى الاتحاد للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة للحصول على اللقب، من خلال إبعاده منافسا قويا حال فوزه عليه اليوم، وفي حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، فإن الأمل يعود لجميع الفرق المنافسة في محاولة الظفر بلقب البطولة.
ويمتلك المدرب غرز الدين، العديد من الأسماء المميزة في صفوفه، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية هي، شرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، ماسا زيادة، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج وليلى إسكندر.
وعلى الطرف الآخر، شكلت الخسارة في الجولة الماضية لفريق عمان اف سي أمام منافسه الأرثوذكسي، تحديا كبيرا للمدرب بسام أبو رزوق ولاعباته، من أجل معرفة إمكانيات الفريق وقدرته على النهوض بصورة سريعة، في ظل مواجهته لمتصدر الترتيب.
ومن المتوقع، أن يعتمد أبو رزوق في خياراته الأساسية على كل من اللاعبات، روند كساب، ليان عجارمة، أشيا كونستانس، منى الصاحب، لين دويك، جنى العيساوي، مي سويلم، أروى البطاينة، راما السيلاوي، تالا برغوثي وبانه البيطار.
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