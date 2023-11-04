مواهب الفتية تقدم نفسها في بطولة "أبطال السباحة" المفتوحة

مصطفى بالو

عمان - تجتهد اكاديمية "أبطال السباحة" التي تأسست بالعام 2002 في عمان، في تقديم أفضل المواهب الفتية ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة من الجنسين، إلى أندية ومنتخبات السباحة الوطنية، ونجحت في إيجاد جسد تنافسي في مختلف فئات السباحة. اضافة اعلان

وأقامت الأكاديمية بطولة مفتوحة جرت على مسبح مجمع الأمير رعد بن زيد في مقر اللجنة البارالمبية، بمشاركة 120 متسابقا من الجنسين، للفئات 25م و50م و100م بالحرة والفراشة والظهر والصدر والمتنوع.

وذكر المدرب المدرب منذر شتيوي في رده على استفسارات "الغد": "نهدف برففة رفيقي رئيس اتحاد السباحة السابق ومدرب المنتخب الوطني إيهاب أبو نمرة، إلى اتباع الطرق العلمية في تعليم السباحة، بعد أن وجدنا ضعفا في الجسد التنافسي لدى أغلب الأندية باستثناء تلك الأندية التي تولي هذا الجانب الأهمية الكبيرة، إلى جانب نشر الوعي بهذه الرياضة التي تعتمد على المرونة واللياقة والقوة البدنية، وتقليل خطر الوسط المائي، ورفد الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، وتأسيس فرق منافسة لخوض المنافسات المحلية، وخوض غمار المنافسة في البطولات الخارجية بهدف تحقيق الانجازات للرياضة الأردنية".

وتابع: "ننطلق بمشروع وطني هادف، وله أساسه الرياضي العلمي المهتم بتطوير الجسد التنافسي، ونوزع جهودنا في تدريب 3 فرق، كل من خلدا، والمدينة الرياضية، وفريق "الأوركس"، ونقيم البطولات بمفهوم التصفيات التقييمية، لاختيار أفضل اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات المحلية، حيث فزنا لقب بطولة المملكة المفتوحة في نسختها التي جرت خلال آب (أغسطس) الماضي، حين توجنا بـ 36 ميدالية ملونة، منها 7 ذهبيات و13 فضية و16 برونزية، ونستعد حاليا لتقديم فريق منافس للمشاركة في مصر خلال شهر شباط (فبراير) المقبل".

ونظمت "أبطال السباحة" البطولة السادسة المفتوحة للفئات العمرية تحت 15 سنة، والتي أدار منافساتها حكام الاتحاد الأردني للسباحة، وحفلت البطولة بالقوة والندية، وجاءت النتائج على النحو التالي:



فئة الذكور



- حرة (6-7 سنوات): الأول: إبراهيم مسد (23.01 ث)، الثاني: آدم شحرور (28.99 ث)، والثالث: يوسف أبو فارة (30.00 ث).

- حرة (8-9 سنوات): الأول: ميكائيل عويمر (16.71 ث)، الثاني: آدم عويمر (18.39 ث)، والثالث: منصور فواز (20.44 ث).

- حرة (10-11 سنة): الأول: يوسف هنداوي (32.44 ث)، الثاني: عدنان أبو عزيزة (33.77 ث)، الثالث: كنان التل (34.18 ث).

- حرة (12-13 سنة): الأول: سند النوري (35.45 ث)، الثاني: أمير الشاعر (36.76 ث)، والثالث: سعيد حجازي (41.68 ث).

- حرة (14-16 سنة): الأول: هاشم أبو جاموس (27.56 ث)، الثاني: جاد مسيمي (28.66 ث) والثالث: عبدالله عوض (30.61 ث).

- ظهر (6-7 سنوات): الأول: سيف الصفدي (41.69 ث)، الثاني: فارس خليفات ( 47.37 ث).

- ظهر (8-9 سنوات): الأول: عبدالرحمن الهباهبة (22.13 ث)، الثاني: عرفات أدهم (26.11 ث)، والثالث: وآدم مصلح (29.88 ث).

- ظهر (10-11 سنة): الأول: يوسف هنداوي (38.46 ث)، الثاني: غيث أبو جاموس (43.85 ث)، والثالث: عبدالله الربابعة (48.80 ث).

- ظهر (12-13 سنة): الأول: محمد الهباهبة (37.29 ث)، الثاني: عبدالرحمن أبوزيد (40.56 ث)، والثالث: ميكائيل خوري (59.96 ث).

- ظهر (14-16 سنة): الأول: الأول: هاشم النسور (37.90 ث).

- صدر (6-7) سنوات : الأول : يوسف أبو فارة (32.79 ث)، الثاني: ابراهيم مسعد (36.56 ث)، والثالث: آدم أبوفارة (38.19 ث).

- صدر (8-9) سنوات: الأول: ميكائيل عويمر (21.88 ث)، الثاني: آدم عويمر (24.73 ث)، والثالث: عبدالرحمن الهباهبة (25.09 ث).

- صدر (10-11 سنة): الأول: غيث أبو جاموس (46.78 ث)، الثاني: عدنان أبو عزيز (47.48 ث)، والثالث: جاد خليفة (49.04 ث).

- صدر (12-13 سنة): الأول: محمد الهاهبة (44.99 ث)، الثاني سائد حجازي (46.75 ث)، والثالث: سند النوري (46.80 ث).

- صدر (14-16 سنة): الأول : هاشم النسور (36.89 ث)، الثاني: عامر أبوشاور (48.40 ث).

- فراشة (8-9) سنوات: الأول: مكائيل عويمر (18.96 ث)، الثاني: آدم عويمر (22.89 ث)، والثالث: جاد الزعبي (26.50 ث).

- فراشة (10-11 سنة): الأول: غيث أبو جاموس (16.78 ث)، الثاني: عدنان أبو عزيزة (17.35 ث)، والثالث: يوسف هنداوي (17.95 ث).

- فراشة (12-13 سنة): الأول: عبدالرحمن أبو زيد (36.33 ث)، الثاني: سند النوري (43.20 ث)، والثالث: أمير الشاعر (44.03 ث).

- فراشة (14-16 سنة): الأول: هاشم أبو جاموس (31.20 ث)، الثاني: عبدالله عوض (33.35 ث)، والثالث: جاد مسيمي (34.58 ث).

- متنوع (12-13 سنة) : الأول: محمد الهباهبة (1.28.20 د)، الثاني: عبدالرحمن أبوزيد (1.29.70 د)، الثالث: عمر الشلبي (1.50.91 د).

- متنوع (14-16 سنة): الأول: هاشم أبوجاموس (1.13.03 د)، الثاني: هاشم النسور (1.20.13 د)، والثالث: جاد مسيمي (1.23.28 ث).



فئة الإناث



- حرة (6-7 سنوات): الأولى: زينة حياصات (32.09 ث)، والثانية: بانا النوري (47.39 ث).

- حرة (8-9 سنوات): الأولى: كارين الهمشري (19.70 ث)، الثانية: روزاليندا كركي (21.54 ث)، والثالثة: لانا جعفر (22.05 ث).

- حرة (10-11 سنة): الأولى: لارا الهمشري (36.27 ث)، الثانية: نوف جابر (37.66 ث)، والثالثة: لانا البشيتي (38.91 ث).

- حرة (12-13 سنة): الأولى: دينا الشوابكة (54.21 ث)، الثانية: لانا أبو عمر(1.05.25د)، الثالثة: سارة أبو عزيزة (1.14.90د).

- حرة (14-15 سنة): الأولى: رين خوري (38.97 ث).

- ظهر (6-7 سنوات): الأولى: هاجر الصمدي (37.07 ث)، الثانية: نايا السكر (38.05 ث)، والثالثة: ليلى سدر (40.98 ث).

- ظهر (8-9 سنوات): الأولى: كارين الهمشري (22.86 ث)، الثانية: روزاليندا كركي (24.91 ث)، والثالثة: سرح خالد (28.82 ث).

- ظهر (10-11 سنة): الأولى: لارا الهمشري (45.83 ث)، الثانية: داليا الناصر (53.64 ث)، والثالثة: سيلينا السكر (54.60 ث).

- ظهر (12-13 سنة) : الأولى: كرما أمير (42.22 ث)، الثانية: زين البطاينة (1.08.50 د).

- ظهر (14-16 سنة): الأولى: رين خوري (45.65 ث)

- صدر (6-7 سنوات): الأولى: ليلى سدر (36.06 ث)، الثانية: زينة حياصات (36.85 ث) والثالثة: نايا السكر (43.35 ث).

- صدر (8-9 سنوات): الأولى: فرح قاسم (26.48 ث)، الثانية : لانا جعفر (29.02 ث)، والثالثة: سارة أبو عزيزة (33.38 ث).

- صدر (10-11 سنة): الأولى: ليلى الناوي (49.05 ث)، الثانية: لارا الهمشري (49.08 ث)، والثالثة: لانا البشيتي (50.47 ث).

- صدر (12-13 سنة): الأولى: زين البشيتي (1.31.38 ث).

- صدر (14-16 سنة): الأولى: رين خوري (50.33 ث).

- فراشة (8-9) سنوات: الأولى: كارين الهمشري (19.97 ث)، الثانية: آية الشوابكة (31.95 ث).

- فراشة (10-11 سنة): الأولى: لانا البشيتي (20.68 ث)، الثانية: ليلى النواوي (21.83 ث)، والثالثة: تالا برجوس (23.13 ث).

- فراشة (12-13 سنة): الأولى: كرما أمير (37.24 ث)، الثانية: دينا الشوابكة (1.01.57 د).

- متنوع (12-13 سنة): الأولى: كرما أمير (1.34.89 د).

