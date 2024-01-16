موسم "اليد" يبدأ ببطولات الفئات.. وتركيز كبير على المنتخبات

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حدد الاتحاد الأردني لكرة اليد موعد انطلاق بطولاته المحلية للموسم الحالي 2024، والتي ستكون من خلال بطولة الواعدين والواعدات، والتي تبدأ مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل، في الوقت الذي ستكون فيه روزنامة الاتحاد لهذا الموسم "دسمة" كما جرت العادة في المواسم الماضية، ولكنها تتميز بكثافة النشاطات والمشاركات للمنتخبات الوطنية، والتي أعلن الاتحاد عنها في وقت سابق.وراعى الاتحاد في روزنامة 2024، العديد من الأمور، ولعل أبرزها المشاركات الواسعة للمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة سواء أكانت العربية أو الآسيوية، إضافة إلى مواعيد الامتحانات المدرسية، كما أن مواعيد البطولات المحلية راعت ظروف الأندية.البطولات المحلية تشتمل على بطولات الكبار (دوري أندية الدرجة الأولى، وبطولة كأس الأردن، ومباراة كأس السوبر، ودوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأردن للسيدات، ومباراة كأس السوبر للسيدات، ودوري أندية الدرجة الثانية، وبطولة الناشئين، وبطولة الناشئات، وبطولة الواعدين، وبطولة الواعدات)، علاوة على إقامة لقاءات تجمعات النخبة لمراكز الواعدين، والتي انطلقت قبل أيام بمشاركة تجمعات مناطق عمان وإربد وجرش.وأكد رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي، أن الاتحاد يتطلع من خلال إقامة بطولاته المحلية إلى رفع المستوى الفني للمشاركين في هذه البطولات، وراعت مواعيد البطولات مشاركات المنتخبات الوطنية، وتحضيراتها للبطولات الرسمية المقبلة، مثلما أشاد بتعاون منظومة اللعبة كافة، مع الاتحاد ومساعيها لإنجاح الموسم، كما هي عادتها في المواسم الماضية.وعبر المنسي عن سروره بالمستوى الطيب الذي ظهرت عليه تجمعات النخبة من مراكز الواعدين خلال اللقاءات الودية التي جرت قبل أيام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، لافتا إلى أن هذه المستويات عززت من ثقة الاتحاد في البرامج التي يعتمد عليها في تطوير اللعبة، وخصوصا التي تتعلق بمشروع مراكز الواعدين.وقال المنسي: "الاتحاد ماض في تنفيذ البرامج التي تتعلق بمشروع مراكز الواعدين، والذي بدأ العمل به مطلع العام 2018، وحقق نجاحات واسعة على الصعيد الفني، والدليل على ذلك الكم الكبير من اللاعبين الذين تخرجوا في المراكز، وأصبحوا حاليا في صفوف المنتخبات الوطنية، ومن الأعمدة الرئيسية لها".وسيكون الموسم 2024 زاخرا بنشاطات المنتخبات الوطنية، والتي دخلت منذ فترة في تحضيرات مكثفة ضمن برامج فنية تحظى بمتابعة حثيثة من قبل رئيس وأعضاء الاتحاد، وبإشراف من لجنة المنتخبات الوطنية، والجهاز الفني للمنتخبات، حيث التركيز ينصب حاليا على المنتخب الوطني للشباب باعتباره هدفا رئيسيا في خطة الاتحاد، وهو المنتخب الذي يعول عليه الجميع بأن يكون نواة المنتخب الوطني الأول، والذي سيشارك في البطولة الآسيوية مطلع العام 2026.ولغايات تحضير هذا المنتخب بالصورة المثالية، والتي يطمح إليها الجميع، قرر الاتحاد دفع المنتخب الوطني للمشاركة في العديد من البطولات الرسمية، وهي البطولة العربية للشباب المقررة في المغرب مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، والبطولة الآسيوية للشباب، التي تقام في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، علاوة على إقامة المعسكرات الخارجية، والهدف منها توفير المباريات ذات المستوى القوي مع منتخبات تستعد هي الأخرى للبطولات الرسمية.كما سيشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية، التي ستقام في الأردن خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، والبطولة الآسيوية، المقررة في إيران خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.كرة اليد الشاطئية ستكون على موعد مع المشاركة الرسمية المهمة، والتي تتمثل بالبطولة الآسيوية الثالثة، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) من العام 2025، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تكرار الإنجاز الذي حققته "اليد الشاطئية" العام الماضي عندما بلغ المنتخب الوطني بطولة العالم التي جرت في اليونان.منتخبا الواعدين والواعدات سيخضعان لاهتمام بالغ من الاتحاد، وسيتم تجميع اللاعبين واللاعبات المميزين في تجمعات النخبة بعد ختام الجولات المقررة للمراكز، والتي بدأت قبل أيام، وكشفت عن وجود العديد من المواهب التي تستحق المتابعة والاهتمام والدعم.