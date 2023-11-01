الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ميداليتان برونزيتان للحديدي وأبو خديجة في بطولة آسيا للملاكمة

الحديدي
لاعب المنتخب الوطني عمر الحديدي
عمان - الغد- حقق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 63.5 كغم في بطولة آسيا للناشئين والناشئات والمقامة حالياً في العاصمة الكازاخستانية أستانا.اضافة اعلان
وحقق عمر الحديدي، الميدالية البرونزية، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكازاخستاني توري خان صبري خان.
وكان "الحديدي" قد وصل إلى نزال النصف نهائي بعد فوزه في نزالين ، حيث فاز في دور الـ  16 على لاعب منتخب هونغ كونغ ارنيست كيو تشو وفي الدور ربع النهائي على الملاكم التايلاندي ريتنان نيومانغ.

وحققت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة ميس أبو خديجة الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 57 كغم في بطولة آسيا للناشئين والناشئات والمقامة حالياً في العاصمة الكازاخستانية أستانا.


وحققت ميس أبو خديجة، الميدالية البرونزية، بعد خسارتها في الدور نصف النهائي مع اللاعبة الأوزبكية ابر مشتاريبونيو بعد أداء قوي من لاعبتنا، وكانت ميس قد وصلت إلى نزال النصف نهائي بعد تغلبها في الدور ربع النهائي على الملاكمة الفيتنامية تروك هان هي.
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