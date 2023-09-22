الجمعة 22 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ناديا مغير السرحان والجليل يعلنان عدم خوض مباراتهما

موضوع_تعبير_عن_رياضة_كرة_القدم
كرة قدم (تعبيرية)
أعلن ناديا مغير السرحان والجليل المنافسان في بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، التزامهما بعدم خوض المباراة المقررة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة، تبعا لقرار الأندية تعليق مشاركتها في المنافسات إلى حين تحقيق مطالبها.اضافة اعلان
وأكد رئيس نادي مغير السرحان، عبدالله السرحان، "ملتزمون بقرار الأندية بعدم المشاركة" بحسب ما نقلت صفحة النادي عبر فيسبوك.
مدير نادي الجليل، محمد أبو خروب، أكد من جهته أن الفريق لن يخوض المباراة التزاما بقرار الأندية الأخرى البالغ عددها 12 بتعليق المشاركة في بطولة الدوري. وقال إن الفريق سيتوجه إلى أرضية الملعب من دون خوض اللقاء.
ومن المقرر أن تلعب المباراة على ملعب الأمير محمد في الزرقاء عند السادسة مساء اليوم.
وتطالب هذه الأندية، اتحاد كرة القدم، بتوفير 200 ألف دينار كمبلغ بدل رعاية، بحسب كتاب اطلعت "المملكة" عليه.
والخميس، لم تلعب مباراتا الرمثا وسحاب، والحسين مع شباب العقبة في افتتاح الجولة السادسة من البطولة.
ودخل طاقم التحكيم للمباراتين إلى أرضية الملعب من دون أن يدخل لاعبو الفرق الأربعة، ما دفع حكمي المباراتين إلى إطلاق صفارة نهاية اللقاءين.
والخميس، أعلن نادي معان أنه لن يلعب مباراته المقبلة أمام نظيره السلط السبت، التزاما بتعليق مشاركة الأندية في بطولة الدوري.
وحذر الاتحاد في كتاب أرسله للأندية، من مغبة الاستمرار في تعليق المشاركة في بطولة الدوري، تحت طائلة تطبيق عقوبات تصل إلى تغريم كل نادٍ بمبلغ 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التأديبية الصادرة عن الاتحاد للموسم 2023.
وتشير هذه المادة إلى أنه "إذا أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها، أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم مع مراعاة صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (0-3) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك".
وتنص الفقرة 1 على "استبعاد النادي من المسابقة وتشطب كافة نتائجه في البطولة، ويغرم 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى إضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركة في البطولة التي انسحب منها".
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من 4 مواجهات، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، شباب العقبة 5، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين. المملكة
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأمير فيصل بن الحسين

الأمير فيصل: الرياضة يمكن أن تكون أداة فعالة في تهدئة الأزمات

منذ19 ساعة
جانب من لقاء سابق بين النصر ودي لاسال في مسابقات "طائرة السيدات"-(الغد)

النصر ودي لاسال يبحثان عن لقب "طائرة" السيدات برعاية داود اليوم

منذ19 ساعة
Untitled-1

شباب بشرى يرتقي للمركز الرابع.. وصراع ملتهب على صدارة "سلة الناشئين"

منذ19 ساعة
المنتخب الوطني للملاكمة المشارك بدورة الألعاب الآسيوية - (من المصدر)

"الملاكمة" يتعرف على منافسيه بالأسياد اليوم

منذ19 ساعة
فريق عجلون تحت سن 19 لكرة القدم - (من المصدر)

عجلون فخورة بمقارعة ناديها لفرق المحترفين

منذ19 ساعة
طاقم حكام مباراة الرمثا وسحاب ينتظرون المدة القانونية ثم الإعلان عن عدم إقامة المباراة- (تصوير: أمجد الطويل)

أندية المحترفين تتمسك بقرار تعليق مشاركتها بـ"الدوري" وتحرج الاتحاد

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 