الأحد 24 آذار 2024
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نادي الكتة يحتفي بفريق "اليد" ويؤكد مواصلة رعايته ودعمه للعبة

جانب من حفل التكريم الذي اقامه نادي الكتة لفريق كرة اليد (من المصدر)
جانب من حفل التكريم الذي اقامه نادي الكتة لفريق كرة اليد (من المصدر)
عمان – الغد – احتفت الهيئة الإدارية لنادي الكتة بفريق كرة اليد، الذي حقق نتائج طيبة في مشاركته بدوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وتمكن من خلالها في البقاء بين الكبار لموسم جديد.اضافة اعلان
الحفل الذي أقيم برعاية الرئيس الفخري للنادي المهندس أمجد الرواشدة، وبحضور النائب ماجد الرواشدة، ورئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، ومدير شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي، وعضو مجلس محافظة جرش علي الرواشدة وعضو مجلس إعمار جرش الدكتور عودة الرواشدة وغالب الخوالدة، شهد تكريم اللاعبين والجهازين الفني والإداري، في الوقت الذي أشاد فيه رئس النادي فريد الرماضنة بالنتائج الكبيرة التي حققها الفريق في مشاركاته في كافة البطولات المحلية، والتي دلت على التطور الكبير الذي وصلت اليه اللعبة في النادي، مقدما الشكر والتقدير إلى كافة أبناء النادي على وقوفهم الدائم خلف النادي ودعمه، مثلما قدم الشكر إلى راعي الحفل والحضور على دعمهم المتواصل ودورهم المتميز في إنجاح نشاطات النادي.
وفي حديث لـ"الغد" أكد الرماضنة أن لعبة كرة اليد تعتبر اللعبة الرئيسية التي يعتمد عليها النادي في نشاطاته، والتي تعلب دوما دورا كبيرا في إبراز نشاطات النادي، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأول في البطولات المحلية تتوافق مع خطة النادي في اعداد الفريق بالصورة المطلوبة.
وأضاف الرماضنة "ستواصل الهيئة الإدارية للنادي في دعم الفريق حتى يواصل تحقيق الإنجازات، وأن الموسم الحالي 2024 نهضة شاملة لكافة فرق النادي، خصوصا فيما يتعلق بإعداد فرق الفئات العمرية التي نعتبرها الركيزة الأساسية في تطوير لعبة كرة اليد بالنادي، وذلك بعد النتائج الكبيرة والمميزة التي حققتها هذه الفرق في الفترة الأخيرة، حيث تمكن فريق الواعدين من تحصيل المركز الثاني في مشاركته بالبطولة التي أقامها الاتحاد وشهدت مشاركة كبيرة من الأندية".
وناشد الرماضنة الهيئات الأهلية والرسمية بدعم التادي حتى يواصل من تأدية رسالته الرياضية والشبابية، لافتا إلى أن رعاية الفرق الرياضية يحتاج إلى الدعم الكبير والمتواصل نظرا للمتطلبات التي تحتاجها الفرق والأجهزة التدريبية والإدارية.
وأشاد الرماضنة بالدور الكبير الذي تقوم بها الأجهزة التدريبية في النادي ومساهمتها في تحقيق النتائج الطيبة، ودورها الكبير برفد فرق النادي باللاعبين الموهوبين.
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