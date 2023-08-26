نادي المدينة يُحرز لقب دوري السيدات للريشة الطائرة

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توج نادي مدينة الحسين للشباب بلقب بطولة دوري أندية السيدات للريشة الطائرة لعام 2023 وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق نادي الكتة وذلك خلال البطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للريشة الطائرة، الجمعة، في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب.وشهدت البطولة مشاركة 11 فريقاً وهي مدينة الحسين للشباب وكفر ماء ولكتة وكفر عوان والاقصى ودير السعنه والفرذخ وشباب زحر وكفر اديل وبيت يافا وأم نوارة حيث تنافسوا بنظام الدوري وقسمت إلى مجموعتين.وحقق فريق نادي المدينة اللقب بعدما تصدر مجموعته بتحقيقه الفوز في أربع لقاءات ليقابل فريق بيت يافا في الدور نصف النهائي ويحقق الفوز بنتيجة2-0. ليلاقي فريق الكتة في نهائي الدوري ويفوز عليه بنتيجة2-0.بدوره فاز فريق الكتة في جميع مبارياته وتصدر مجموعته، ليفوز بعد ذلك على فريق الفرذخ في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-0.وحل بالمركز الثالث فريق الفرذخ وحل بيت يافا رابعاً.