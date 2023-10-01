الأحد 01 تشرين الأول 2023
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نادي شباب حوارة يحارب إطلاق العيارات النارية في المناسبات

اجتماع في نادي شباب حوارة أمس - (من المصدر)
اجتماع في نادي شباب حوارة أمس - (من المصدر)
 واصل نادي شباب حوارة، نشاطه وتفاعله مع  المجتمع المحلي رياضيا وثقافيا واجتماعيا، عندما استضاف اجتماعا للتوقيع على وثيقة عدم إطلاق العيارات النارية.اضافة اعلان
ووقع وجهاء ومخاتير وأعضاء المجلس المحلي وأكاديميون وشخصيات المجتمع في نادي شباب حوارة، على وثيقه عدم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.
وشهد حفل التوقيع الذي أقيم برعاية محافظ إربد رضوان العتوم الذي انتدب متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عماد كنعان لرعاية الحفل، تأكيد  ضرورة نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وضرورة محاسبة كل خارج على القانون.
واستعرض رئيس نادي شباب حوارة راتب الشطناوي في بداية الحفل نقاط الوثيقة التي تنص على العديد من البنود التي تصب في مصلحة نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في جميع المناسبات، مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه الوثيقة لما لذلك من دور مهم في إنهاء هذا الموضوع الذي بات يشكل قلقا للمجتمع نتيجة الأرواح التي تهدرها ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
بدوره، تطرق مندوب محافظ إربد عماد كنعان، إلى العديد من الحوادث المرتكبة بحق الأبرياء أثناء المناسبات والتي كان آخرها عرس معان والتي أدت  إلى وفاة شاب في ليله عرسه، كما أوضح أبعاد الوثيقه من حيث عدم تكفيل مطلق العيارات النارية، مطالبا الجميع بعدم التدخل لياخذ القانون مجراه.
وشهد الاجتماع حوارا موسعا حول بنود الوثيقه الني تدعو إلى عدم التوسط والتدخل باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، قبل أن يهب الحضور للتوقيع على الوثيقه، تمهيدا لرفعها إلى المحافظ بعد تشكيل وفد محلي لزيارة دار المحافظة. 
وأكد رئيس نادي شباب حوارة، أن النادي يسعى للتفاعل مع المجتمع المحلي ليس في الشأن الرياضي فقط، بل في جميع تفاصيل الحياة، لتحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم الوطن والمواطن.
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