ناد لموظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان

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عمان - الغد - استكمل موظفو وزارة الأشغال العامة والإسكان، اجراءات تسجيل نادٍ خاص بهم، يخدم موظفي الوزارة فيما يتعلق بتعزيز الروابط الاجتماعية.بدعم وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، م. ماهر أبو السمن.ورفعت وزارة الشباب (المظلة الرسمية لكافة الأندية في المملكة) كافة الوثائق المتعلقة بتأسيس النادي إلى الجهات المختصة، وذلك للسير في الإجراءات الرسمية حسب ما ينص عليه نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية في المملكة.وحسب طلب التأسيس يحمل النادي إسم "نادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وتتكون هيئته العامة من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملين والمتقاعدين، ونظامه الأساسي يعزز من الروابط الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة من خلال البرامج التي سيتبناها النادي، والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي سيقيمها، والتي ستعبر عن شمولية النادي، وتحقيق أهدافه، وتوسعة مظلته الاجتماعية.ويهدف النادي لترسيخ مبادئ التعاون وتحسين الوضع الاقتصادي لأعضاء النادي من موظفي الوزارة العاملين والمتقاعدين، في الوقت الذي يعتبر فيه النادي مظله رياديه للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقله نوعيه في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية وتوثيق وتمكين العلاقات الاجتماعية والثقافية بين موظفي الوزارة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لموظفي الوزارة، وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتقديم خدمات بأسعار تفضيلية وجودة عالية للعاملين في الوزارة والموظفين المتقاعدين من أعضاء الهيئة العامة، اضافة إلى اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.