الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ناد لموظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان

وزارة الأشغال العامة والإسكان - (أرشيفية)
وزارة الأشغال العامة والإسكان
 بدعم وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، استكمل موظفو وزارة الأشغال العامة والإسكان، إجراءات تسجيل ناد خاص بهم، يخدم موظفي الوزارة فيما يتعلق بتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التعاون وتحسين الوضع الاقتصادي لأعضاء النادي من موظفي الوزارة العاملين والمتقاعدين، في الوقت الذي يعتبر فيه النادي مظلة ريادية للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقلة نوعية في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية. اضافة اعلان
ورفعت وزارة الشباب (المظلة الرسمية لكافة الأندية في المملكة) كافة الوثائق المتعلقة بتأسيس النادي إلى الجهات المختصة، وذلك للسير في الإجراءات الرسمية حسب ما ينص عليه نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وحسب طلب التأسيس يحمل النادي اسم "نادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وتتكون هيئته العامة من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملين والمتقاعدين، ونظامه الأساسي يعزز من الروابط الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة من خلال البرامج التي سيتبناها النادي، والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي سيقيمها، والتي ستعبر عن شمولية النادي، وتحقيق أهدافه، وتوسعة مظلته الاجتماعية.
ومن أهداف النادي، توثيق وتمكين العلاقات الاجتماعية والثقافية بين موظفي الوزارة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لموظفي الوزارة، وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتقديم خدمات بأسعار تفضيلية وجودة عالية للعاملين في الوزارة والموظفين المتقاعدين من أعضاء الهيئة العامة، اضافة إلى اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.
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