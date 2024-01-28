الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 مباريات واعدة بـ"سلة الناشئين" اليوم

ناشئات الفحيص والأرثوذكسي والأهلي ونجوم الأردن إلى الدور الثاني

لاعبة الأرثوذكسي سيلينا نعمة تتجه للتسجيل بسلة فريق جرش - (من المصدر)
لاعبة الأرثوذكسي سيلينا نعمة تتجه للتسجيل بسلة فريق جرش - (من المصدر)
عمان – تقام اليوم 5 مباريات في بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية والرياضي عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد". اضافة اعلان
ويستقبل اتحاد عمان نظيره فريق غزة هاشم عند الساعة 6:30 في المكان نفسه، فيما يحل فريق كفريوبا ضيفا على نظيره الأرثوذكسي عند الساعة 7:30 في صالته.
وستكون صالة الحسن للشباب في إربد مسرحا لمواجهتي، الجليل ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5:30 مساء، وشباب بشرى مع نجوم اتحاد عمان عند الساعة 7 مساء.
وتغلب فريق الأرثوذكسي أول من أمس، على نظيره فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (75-32)، في لقاء برز فيه لاعبه ليث ساحلية بتسجيله 22 نقطة و4 متابعات وتمريرة و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان فيصل دعيبس اللاعب الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و13 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 17.
وعزز الأرثوذكسي صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، يليه فريقا الجليل ونجوم اتحاد عمان في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 10 نقاط لكل فريق، وجاء نجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 9 نقاط، وشباب بشرى خامسا بـ7 نقاط، وكفريوبا سادسا بـ6 نقاط.
وضمن منافسات دوري الناشئات تحت 14 سنة، تأهلت فرق الفحيص والأهلي والأرثوذكسي ونجوم الأردن إلى المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث فاز فريق نجوم الأردن على الإنجليزية (30-28)، والأهلي على فريق الأقصى (110-28)، والفحيص على نجوم الأرثوذكسي (55-38) والأرثوذكسي على جرش (95-14)، في ختام إياب المرحلة الأولى.
وتصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته الأولى بـ"العلامة الكاملة" برصيد 12 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط، ليتأهلا عن فرق المجموعة، فيما حل نجوم الأرثوذكسي ثالثا بـ8 نقاط والأقصى رابعا بـ6 نقاط، ليودعا المسابقة من دورها الأول.
وتأهل الأرثوذكسي متصدرا عن فرق مجموعته الثانية برصيد 12 نقطة، يليه فريق نجوم الأردن ثانيا بـ10 نقاط، فيما غادر الإنجليزية البطولة من دورها الأول بحلوله ثالثا مع 8 نقاط، وكذلك جرش بجمعه 6 نقاط وضعته في قاع الترتيب.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، فاز فريق كفر راكب على فريق "الحسين المفرق" بنتيجة (42-31)، وفاز شباب بشرى على جرش (66-62)، لينفرد شباب بشرى بجدول ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه كفر راكب ثانيا بـ4 نقاط، وحل فريقا الجليل وجرش في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 3 نقاط، وتذيل الحسين المفرق الترتيب بنقطتين.
ويتصدر فريق غزة هاشم، جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متقدما على فريق المفرق بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وتأتي فرق كفريوبا وبيت ايدس ودير أبي سعيد في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين.
وفي مجموعتي أندية العاصمة، يتصدر الإنجليزية الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه المقاولين ثانيا بـ7 نقاط، ويأتي فريقا نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 6 نقاط، ويحتل فريق نجوم اتحاد عمان المركز الخامس بـ5 نقاط، ويأتي الرياضي سادسا بـ4 نقاط.
كما تصدر اتحاد عمان ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط، وبأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق الأرثوذكسي، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويستقر نجوم الأردن ثالثا بـ5 نقاط، ونجوم الإنجليزية رابعا بـ4 نقاط، ويأتي فريقا الجبيهة ونشامى الرياضي في المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق.
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