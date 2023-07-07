الجمعة 07 تموز 2023
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ناشخو أولا في سباق الكارتينغ الثالث

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ناشخو أولا في سباق الكارتينغ الثالث
فاز السائق فيصل ناشخو بالجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ التي أقيمت اليوم الجمعة، على حلبة منجا في محافظة مأدبا، بدعم من شركة زين الأردن.اضافة اعلان
وكانت المنافسة قوية بين السائقين في الجولة قبل النهائية وفي الجولة النهائية في ظل أداء تشويقي لكل من فيصل ناشخو، سند الحموي، حمزة أبو عنبر، عبد الله قوقا، مهند أبو دبرة، رعد العبادي، عبد الله الجبوري، جمال صوالحي، واستطاع السائق فيصل ناشخو أن يحرز لقب السباق، ولحق به سند الحموي في المركز الثاني، واحتل حمزة أبو عنبر المركز الثالث.
وكانت النتائج الفنية للجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ على النحو التالي:
- الجولة قبل النهائية
المركز الأول: فيصل ناشخو.
المركز الثاني: جمال صوالحي.
المركز الثالث: مهند أبو دبرة.
المركز الرابع: حمزة أبو عنبر.
المركز الخامس: سند الحموي.
المركز السادس: عبد الله قوقا.
المركز السابع: عبد الله الجبوري.
المركز الثامن: رعد العبادي.
-النتائج النهائية للسباق
المركز الأول: فيصل ناشخو.
المركز الثاني: سند الحموي.
المركز الثالث: حمزة أبو عنبر.
المركز الرابع: عبد الله قوقا.
المركز الخامس: مهند أبو دبرة.
المركز السادس: رعد العبادي.
المركز السابع: عبد الله الجبوري.
المركز الثامن: جمال صوالحي.
كأس المبتدئين: حمزة أبو عنبر.
‎--(بترا)
بوستر السباق .-(من المصدر)

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