نتائج دوري سباعيات الرجبي

وأقيمت منافسات هذه الجولة على أرضية ملعب جامعة البترا حيث لعبت الفرق الأربعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وسيشتمل الدوري هذا العام على ثلاث جولات وسيتوج بلقب الدوري ، الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في نهاية الجولات الثلاث.
وجاءت النتائج على النحو التالي :
فوز فريق سسروقة على فريق الساراسنز بنتيجة ٣٥-٥.
فوز فريق السيتدال على فريق النوماندز بنتيجة ٢٩-٧
فوز فريق سسروقة على فريق النوماندز بنتيجة ١٥-٥
فوز فريق السيتدال على فريق الساراسنز بنتيجة ٤٠-٠
فوز فريق سسروقة على فريق السيتدال بنتيجة ٢٠- ٠
تعادل النوماندز والساراسنز بنتيجة ١٩-١٩ .