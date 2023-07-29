نتائج دوري سباعيات الرجبي

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انطلقت الجمعة الجولة الأولى من منافسات دوري سباعيات الرجبي للرجال للعام بمشاركة 4 فرق تمثل أندية، السيتادل ،النوماندز ، سسروقة ، والساراسنز بتنظيم من لجنة الرجبي الأردنية.وأقيمت منافسات هذه الجولة على أرضية ملعب جامعة البترا حيث لعبت الفرق الأربعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.وسيشتمل الدوري هذا العام على ثلاث جولات وسيتوج بلقب الدوري ، الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في نهاية الجولات الثلاث.فوز فريق سسروقة على فريق الساراسنز بنتيجة ٣٥-٥.فوز فريق السيتدال على فريق النوماندز بنتيجة ٢٩-٧فوز فريق سسروقة على فريق النوماندز بنتيجة ١٥-٥فوز فريق السيتدال على فريق الساراسنز بنتيجة ٤٠-٠فوز فريق سسروقة على فريق السيتدال بنتيجة ٢٠- ٠تعادل النوماندز والساراسنز بنتيجة ١٩-١٩ .