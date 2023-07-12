الخميس 13 تموز 2023
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نجم "الطائرة" محمد الناجي يعتزل الشهر المقبل

المعد المتألق محمد الناجي خلال مباراة فريقه عيرا مع الوحدات في الموسم الحالي-(الغد)
المعد المتألق محمد الناجي خلال مباراة فريقه عيرا مع الوحدات في الموسم الحالي-(الغد)
 يترجل نجم الكرة الطائرة المعد محمد الناجي، بعد مسيرة طويلة امتدت لـ28 عاما في صالات اللعبة، لعب من خلالها لنصف أندية الدرجة الممتازة، وحقق معها الإنجازات الذهبية، وقاده تميزه إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث يودع رفاق الدرب من خلال مباراة الاعتزال التي تجمع فريق عيرا- آخر محطات الناجي-، مع نجوم الأردن التي تقام عند الساعة 6 من مساء يوم 3 من آب (أغسطس) المقبل، برعاية رجل الأعمال مازن الشريف.اضافة اعلان
ويقول الناجي في معرض رده على استفسارات "الغد": "لكل بداية نهاية، واتخذت قرار الاعتزال وأنا في قمة عطائي، لأبقى في ذاكرة جماهير اللعبة، ورغم أنني لعبت لنصف أندية اللعبة، وأعتز بنادي شباب الحسين الذي أصدر شهادة نجوميتي، إلا أنني اخترت الاعتزال في صفوف عيرا، النادي الذي لم يقصر مجلس إدارته خلال المرات التي مثلت بها الفريق، وآخرها الموسم الحالي في ظل الدعم المتواصل من جماهيره".
وحول حكايته مع الكرة الطائرة، أجاب الناجي: "التحقت بناشئي شباب الحسين منذ العام 1996، وتتلمذت على يد "صانع النجوم" المدرب القدير سمير اشبارو، ولعبت في تشكيلة الفريق الأول بالعام 1999، وعاصرت النجوم الكبار، ولا سيما إياد توفيق، نصر محمود، حسن حسونة، رامي الفجاوي، شريف عبدالله، تحت قيادة الكابتن إسماعيل توفيق، وتوالى تواجدي في تشكيلة الفريق الأول الذي عاصرت فيه 3 أجيال من نجوم اللعبة والمنتخب الوطني، وعشت الشغف مع جماهير شباب الحسين الوفية، وتوجت وزملائي بلقب كأس الدوري، وخطفنا القاب جميع البطولات خلال الفترة من 2004- 2006 ".
وزاد: خلال مسيرتي في صالات اللعبة، مثلت نصف أندية الدرجة الممتازة تقريبا، حيث غادرت شباب الحسين إلى صفوف أندية المحطة، ووادي موسى خلال الفترة من 2007 -2012، وبعدها انتقلت لصفوف الكرمل خلال الأعوام من 2012-2013، الذي شاركته التتويج بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر وكأس الأردن مرة واحدة، وعدت إلى  أحضان نادي "الأم" شباب الحسين العام 2014-2015، وفي هذه الفترة هيمنا على ألقاب جميع البطولات". وأردف قائلا: "انتقلت إلى تجربة ثرية في صفوف قطب اللعبة فريق الوحدات ( 2016-2017)، والذي شاركته التتويج بلقب الدوري العام 2016، ومن ثم عدت إلى صفوف الكرمل في العام 2018، وحل الفريق وصيفا لبطل الدوري، وبعدها انتقلت إلى صفوف عيرا من جديد في تجربة ثرية، والذي عدت إليه في الموسم الحالي، ويقدم الفريق أفضل عروضه بقيادة المدرب إياد توفيق، حيث حل عيرا وصيفا لبطل كأس الأردن، ويقف حاليا بالمركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق".
وبين الناجي: "تشرفت بتمثيل منتخب الوطن في مناسبتين، العامين 2014 و2015، وهو الطموح الذي لازمني منذ الصغر، وخلال مسيرتي مع اللعبة تتلمذت على يد أستاذة كبار، زادت من رصيد خبرتي الميدانية، في الوقت الذي طرقت فيه باب التدريب مبكرا خلال مسيرتي كلاعب، وحصلت على شهادة "ستيج 1" من الاتحاد الدولي، ودربت العديد من أندية السيدات المحلية، وخضت تجربة مهمة بالإمارات، مع فريق "حتا" تحت 23 سنة، وحصلت معه على المركز الثالث، وسأتجه بعد مباراة الاعتزال إلى الإمارات من جديد، حيث وقعت عقدي التدريبي لتدريب فريق خورفكان تحت 23 سنة".
ووجه الناجي، شكره إلى جميع نجوم الكرة الأردنية، والذين سيشاركونه مباراة الوداع في صفوف عيرا ونجوم الأردن، مقدرا وقوف اتحاد الكرة الطائرة إلى جانبه، ودعم رجل الأعمال مازن الشريف، معبرا عن امتنانه وتقديره إلى جماهير أندية الكرة الطائرة الأردنية عامة، وجماهير الأندية التي مثل صفوفها، والتي وصفها بالرقم الصعب في مسيرته مع الكرة الطائرة – على حد تعبيره-.
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