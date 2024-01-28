الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم "الطاولة" أبو يمن يقود دمنهور المصري للفوز على سبورتنج

أيو يمن
لاعب كرة الطاولة زيد أبو يمن
عمان - الغد - قاد نجم المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن فريق دمنهور المصري للتأهل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الممتاز، وذلك بعد الفوز المثثر والمستحق الذي سجله الفريق على سبورتنج بنتيجة 3-0.اضافة اعلان
ويخوض اللاعب أبو يمن تجربة احترافية مع فريق دمنهور المصري نظرا للمستوى المتميز الذي يتمتع به، وتجاربه الإحترافية الناجحة مع الفرق التي مثلها في المواسم الماضية، وخصوصا الفرق المصرية.
وسيشارك أبو يمن مع فريق دمنهور في المباريات المقبلة في الدور ربع النهائي، والتي تعتبر في غاية الأهمية سعيا لمواصلة تحقيق الانتصارات والتأهل إلى الأدوار المتقدمة من الدوري المصري، الذي يعج بالكثير من اللاعبين المحترفين، ويعبتر من أقوى الدوريات العربية.
وينتظر أن يلتحق أبو يمن مع المنتخب الوطني في الأيام القليلة المقبلة للدخول في التحضيرات الفنية المكثفة، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد الخاص بتجهيز اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية قبيل المشاركة في تصفيات غرب آسيا التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وعبر اللاعب أبو يمن عن سعادته بمشاركة فريق دمنهور المصري في الفوز على فريق سبورتنغ والتأهل إلى الدور ربع النهائي، لافتا إلى أن مشاركته في الدوري المصري محطة مهمة في مسيرته الرياضية، وتحديدا في هذا الوقت، الذي يتحضر فيه لخوض تصفيات غرب آسيا، مؤكدا أن اللاعبين المشاركين في الدوري يتمتعون بمستويات فنية عالية، ستساعده على رفع مستواه.
وكان نادي دمنهور أعلن عن قائمة فريقه التي تشارك في الدوري المصري، والتي تتكون من اللاعبين إلى جانب زيد أبو يمن كلا من كريم أبو المجد ومحمد يحيى وعمر الصيفي وعبدالرحمن محمود وسيد رمضان، فيما يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد شلبي، والمدرب العام محمود الكومي، والمشرف على الفريق طارق عبدالكريم.
وينحذر اللاعب زيد أبو يمن من عائلة رياضية تختص بلعبة كرة الطاولة، فوالده يوسف سبق له وأن مثل المنتخب الوطني والنادي الأرثوذكسي، وعمل مدربا للمنتخبات الوطنية، واشقائه ليث وتيماء وسوار، وجمعيهم لعبوا مع المنتخبات الوطنية، وساهموا في تحقيق العديد من الانجازات لكرة الطاولة الأردنية.
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