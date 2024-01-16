الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نجوم الأرثوذكسي" يستقبل الجليل.. و4 انتصارات بـ"سلة الناشئين"

لاعب كفريوبا محمد ناصر يحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الأرثوذكسي - (من المصدر)
لاعب كفريوبا محمد ناصر يحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الأرثوذكسي - (من المصدر)
 يحل فريق الجليل ضيفا ثقيلا على فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأرثوذكسي، ضمن ذهاب المرحلة الثانية من منافسات بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".اضافة اعلان
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم اتحاد عمان على فريق شباب بشرى بنتيجة (50-37)، في لقاء كان فيه اللاعب حمزة الزعتري المسجل الأبرز من جانب فريق نجوم اتحاد عمان بـ17 نقطة و6 متابعات وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 10.
وتغلب فريق اتحاد عمان على فريق غزة هاشم بنتيجة (65-27)، في لقاء برز فيه لاعبه حمزة شعبان بتسجيله 7 نقاط و10 متابعات وتمريرتين حاسمتين و6 ستيل بفاعلية 18.
وحسم فريق الإنجليزية موقعة القمة أمام فريق الرياضي بفوزه عليه بنتيجة (64-44)، في لقاء برز فيه لاعبه حمزة أبو ديل بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 23 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 31.
ولم يواجه فريق الجليل صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق كفريوبا بتغلبه عليه بنتيجة (86-18)، في لقاء برز فيه لاعبه سند ماضي بتسجيله 13 نقطة و9 متابعات وتمريرتين حاسمتين وستيل بفاعلية 21، يليه الطيب قاسم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و11 متابعة وتمريرتين حاسمتين و2 بلوك شوت بفاعلية 21.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما عن فريق نجوم اتحاد عمان بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وتأتي فرق الجليل وشباب بشرى وكفريوبا في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين، ويتذيل نجوم الأرثوذكسي ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطة.
وينفرد اتحاد عمان بصدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه الإنجليزية ثانيا برصيد 3 نقاط، ويأتي فريقا بيت ايدس وغزة هاشم في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطتين، ويحتل الرياضي المركز الخامس برصيد نقطة، فيما انسحب فريق كفر راكب من المرحلة الثانية بسبب الظروف المالية.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ليتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة، بحيث تلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، على أن يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيبين الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه بانتصارين.
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