نجوم الأندية يظهرون في منافسات "سداسيات" البنوك

مصطفى بالو

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يقدم فريق البنك الإسلامي الأردني لـ"سداسيات" الكرة، مستويات لافتة في بطولة البنوك المحلية الثانية، والتي تجذب عددا كبيرا من نجوم أندية المحترفين والأولى والثانية لكرة القدم، وسط حضور جماهيري في المباريات التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، في ظل متابعة واهتمام ودعم من إدارات البنوك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية الرياضية في رعاية الشباب والرياضة.وينظم البنك المركزي هذه البطولة حيث وصلت فرق البنك الإسلامي، الإسكان، الراجحي والأردن إلى الدور نصف النهائي في المباريات التي تقام على ملاعب "قرية توينز الرياضية".وأكد مدرب فريق البنك الإسلامي حسام أبورياش : "شهدت مباريات المجموعات منافسة محتدمة بين الفرق، وقدمت أفضل ما لديها للمرور إلى الأدوار النهائية، وسط إعجاب بالمستوى اللافت والنتائج المميزة لفريقنا بشهادة المتابعين، حيث فزنا في الدور الأول على فريق بنك لبنان والمهجر بنتيجة 8-1، وكررنا الفوز على بنك كابتيال بنتيجة 2-0، مما منحنا صدارة مجموعتنا والتأهل إلى دور الثمانية، الذي قمنا فيه بإقصاء حامل اللقب فريق البنك العربي بنتيجة 1-0، بعد مباراة قوية من الطرفين، تفوق فيها لاعبو البنك الإسلامي على أنفسهم، وعبرنا إلى دور الأربعة، والذي واجهتا فيه فريق بنك الإسكان .وأضاف: "أشكر دعم واهتمام إدارة البنك الإسلامي الأردني، بالبطولة التي تسابقت فيها البنوك إلى استقطاب والتعاقد مع نجوم الأندية المحلية، فمثلا لاعب العقبة أنس أبوطعيمة يلعب لفريق بنك صفوة، وكذلك نجم الأهلي عون اللوزي يلعب لفريق بنك القاهرة عمان، وغيرهما من نجوم أندية المحترفين والأولى والثانية، في الوقت الذي أقدر فيه اجتهاد اللاعبين والتزامهم وروح الفريق الذي تدفع طموحاتنا نحو اللقب:"وتابع:"يتطلع فريق البنك الإسلامي الذي يشارك في هذه البطولة للمرة الثانية، إلى تجاوز الدور نصف النهائي إلى اللقب الذي وقف عنده في النسخة الأولى، وأبذل إلى جانب مدير الفريق رائد غياضة، الجهود لرفع الجاهزية النفسية والبدنية للفريق، ولدينا مجموعة متناسقة من اللاعبين أبرزهم: محمد عطالله، عبدالله الكحل، محمد عبد الدايم، محمود الخواجا، محمد شوشاري، سالم الخراز، محمد موسى، زكريا شنينة، ايهاب بركات، محمد البطاط، محمد ابوسبيتان، بدر صالح القط، وايهم نافز".