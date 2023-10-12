نجوم الكرة لا يملكون إلا شعبيتهم وكلماتهم لنصرة غزة

خالد الخطاطبة

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لم يجد نجوم كرة القدم المحليون والعرب، سبيلا لنصرة الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة، سوى الكلمات التضامنية، التي خطوها على صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستثمرين شعبيتهم وجماهيريتهم لإيصال رسالة إلى العالم عنوانها الرئيسي "أنقذوا أطفال ونساء وشيوخ غزة من إرهاب الصهاينة".نجوم الكرة الأردنيون والعرب، الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، لم يجدوا سبيلا للقتال إلى جانب أسود فلسطين وغزة، سوى القتال بالكلمة وذلك أضعف الإيمان، في ظل غياب الخيارات الأخرى لنصرة فلسطين وشعبها الذي يعاني من حرب إبادة يمارسها الصهاينة، بدعم صليبي، لتأتي حرب غزة وتزيل القناع عن هؤلاء المتبجحين بالدفاع عن حقوق الإنسان، بعد أن عرتهم صور أطفال فلسطين الذين يقتلون بآلة الدمار الصهيوني.نجوم الكرة أرادوا استثمار شعبيتهم لدعم غزة وأهلها، من خلال تغريدات هدفت إلى التعبير عن التضامن مع فلسطين وقضيتهم، ونقل معاناتهم إلى العالم أملا في المساهمة في إيقاف هذا الإرهاب اليهودي الغاشم.اللافت في موضوع غزة ونجوم الكرة، أن هناك نجوما عربا سقطوا وسقطت شعبيتهم في العالم العربي، بعد أن التزموا الصمت في هذه الظروف، ولم يحركوا ساكنا وكأن الأمر لا يعنيهم، الأمر الذي تسبب بسخط من جماهيرهم التي طالبتهم بموقف قوي واستثمار شعبيتهم في العالم لتعرية جرائم الاحتلال.أما النجوم المحليون والعرب والعالميون الذين غردوا لنصرة غزة، فقد لاقوا المزيد من الاحترام في صفوف جماهيرهم، بل إن الكثير من النجوم العرب المعروفين في العالم، حظوا بإشادة الجماهير الأوروبية لمواقفهم المناصرة للحق.محليا، نشر نجم الكرة المحلية السابق والمدرب الحالي أحمد هايل، تغريدة أكد فيها نصرة غزة وأهلها، داعيا الله عزوجل أن يكون النصر قريبا.كما واصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، تضامنه مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث كتب عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": " لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تقبلوها، صبرا أهل فلسطين، فإن موعدكم الجنة".وكتب لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، إبراهيم الجوابرة، مدونة تتضمن آية قرآنية عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، وجاء فيها: "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولا". صدق الله العظيم.عربيا، علق النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة في تغريدة عبر منصة إكس على العملية، واصفا إياها بـ"شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة"، داعيا الله للمقاومة بالثبات والنصر.وكتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي على منصة "إكس": "يوم عظيم، طوفان الأقصى هو عبور جديد، وعبرة لمن يعتبر، وكل من يعتقد أن التطبيع هو الذي يعيد الحق لشعبنا العظيم، حرب التحرير بدأت، والموازين ستتغير، بعد أن أدرك العالم أن أحرار فلسطين، لم يسلموا ولن يستسلموا، وسيحررون فلسطين ويستعيدون القدس، ويحررون الأمة من الهوان الذي يعيشه البعض، طال الزمن أم قصر، شرف الأمة في المقاومة وليس في الاستسلام".كما افتتح المعلق التونسي عصام الشوالي تعليقه في مباراة أرسنال ومانشستر سيتي برسالة مؤثرة في دعمه لطوفان الأقصى الحالي، قائلا "حدثوك عن القوة فكان وهم.. وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم.. وعن جيش لا يُقهر فكان وهم.. كلموك عن بارليف فكان وهم.. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم.. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم؟ إنهم مجرد بالونة وهم".ودعم قائد المنتخب الجزائري ولاعب الأهلي السعودي رياض محرز، فلسطين عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، حيث نشر في خاصية "الستوري" صورة لعلم فلسطين والمسجد الأقصى ومكتوب عليها: "ألا إن نصر الله قريب".وكان عدد كبير من نجوم الكرة خاصة العالميين، عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، من خلال تصريحات ليست رسمية، حيث فضلوا التعبير عن آرائهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا من إغلاق حساباتهم التي تعد للبعض مصدر رزق.يشار أيضا إلى أن جماهير أندية أوروبية، عبروا عن دعمهم وتضامنهم مع أهل غزة، من خلال شعارات تضامنية تم رفعها خلال المباريات.