الثلاثاء 04 تموز 2023
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نجوم الكرة يستغلون العطلة للمرح والراحة والزواج

من حفل زفاف اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا -(من المصدر)
من حفل زفاف اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا -(من المصدر)
 تقترب عطلة نجوم كرة القدم الصيفية من أيامها الأخيرة، ويحاول اللاعبون استغلال الوقت لقضاء أفضل إجازة ممكنة، قبل انطلاق الاستعدادات لموسم جديد.
الكثير من اللاعبين المعروفين يقضون إجازاتهم مع عائلاتهم، فيما ينشغل آخرون بحفلات السهر الجنونية، وهناك من يختار أوقاتا هادئة مع من يحبون، فيما يستغل البعض عطلته لإقامة حل زفافه.اضافة اعلان
جنون جريليش
أكثر اللاعبين المعروفين بسهراته المتهورة، هو نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي جايك جريليش، الذي يبدو وأنه لم ينته بعد من الاحتفال بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا.
وتشير التقارير إلى أن جريليش، قضى أربعة أيام مزدحمة بالسهرات في مدينة لاس فيجاس، حيث زار النوادي الليلية، وحضر حفلات أحياها الدي جي الشهير دي جي تييستو.
ودفع جريليش 15000 جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، حيث اشتمل جناحه على بهو كبير وغرفة طعام رسمية وغرفة وسائط حديثة مع مقاعد على طراز السينما وغرفة ألعاب كاملة.
مبابي والجينجا
من جهته، اختار نجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي، عطلة هادئة في ميامي، وسط تقارير تتحدث عن مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان.
ولا يشغل مبابي تفكيره كثيرا بما يحدث من مفاوضات سواء مع سان جيرمان أو ريال مدريد، حيث شوهد على شواطئ ميامي برفقة فتاة مجهولة الهوية، وهو يلعب الجينجا، وهي لعبة مجسمات خشبية شعبية لدى الصغار والكبار.
أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فاختار كما جرت العادة، قضاء الوقت مع رفيقته العاطفية جورجينيا وأطفاله، حيث يتمتع بأجواء هادئة على اليخت في إيطاليا.
تمارين صلاح
وننتقل إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي تتواصل قصة عشقه لقوته ولياقته البدنية.. حتى في إجارته.
ونشر هداف ليفربول العديد من الصور على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو في صالة الألعاب الرياضية قبل العودة إلى إنجلترا، كما تم تصويره مع وكيل أعماله رامي عباس في مطعم ياباني بإمارة دبي.
إلى القفص الذهبي
وبعيدا عن الجدل الذي رافق انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، احتفل الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بزفافه على رفيقته العاطفية إيدورن جارسيا في مدينة مينوركا.
ولم يكن دي خيا الوحيد من بين لاعبي كرة القدم الذي أقاموا زفافه في عطلته، حيث تبعه نجم مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا، بحضور عدد من زملائه وأبرهم كايل ووكر ورياض محرز وروبن دياز وجواو كانسيلو.
وفي إنجلترا، التحق الدولي العاجي ولاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها بقافلة المتزوجين، عندما عقد قرانه على رفيقته بايج بانيستر، بحضور مغني الراب الشهير ستورمزي. -(وكالات)
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