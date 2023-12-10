نجوم دوري الأولى هدف لأندية المحترفين

يحيى قطيشات

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عمان - ارتفعت أسهم العديد من اللاعبين الذين تألقوا في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي تختتم منافساته بعد غد، وأصبح بإمكانهم الانضمام لأندية دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة، بعدما تمت مراقبتهم من قبل المديرين الفنيين.وبدا واضحا، أن عددا من أندية المحترفين، وخصوصا تلك الباحثة عن المنافسة في الدوري وكأس الأردن، رفعت وتيرة التحضيرات لفترة القيد الثانية، التي تبدأ مطلع العام المقبل.وتسعى الأندية لتعزيز صفوفها والاستغناء عن بعض اللاعبين، لإحداث المزيد من التغييرات الإيجابية، بحثا عن معالجة مكامن الضعف لدى فرقها في عدد من المراكز، مع عدم التوفيق في عدد من الصفقات المحلية والتعاقدات مع اللاعبين الأجانب قبل بداية الموسم.ويبدو الوحدات والفيصلي، الأكثر رغبة في زيادة القدرات التنافسية لفريقيهما، ودخلا في سباق للحصول على توقيع أفضل اللاعبين المحليين، الذين تألقوا في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.وتتجه الأنظار صوب لاعبي فريقي الجزيرة والصريح للاستفادة من إمكانيتهما على سبيل الإعارة، خصوصا أن الفريقين تأهلا رسميا لدوري المحترفين الموسم المقبل، ولديهما فترة راحة طويلة، وهي فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب مالية تعود بالفائدة على صندوق الناديين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المعارين بصورة فنية جيدة خلال التواجد من أندية المقدمة التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي.وشكلت العديد من التجارب الماضية بالتعاقد مع لاعبي الدرجة الأولى على سبيل الإعارة، علامات نجاح للأندية واللاعبين في الوقت نفسه، وساهمت في رفد الأندية ماليا.نضيف إلى ذلك، أن عددا من اللاعبين تنتهي عقودهم مع الأندية، مع ختام دوري "المظاليم" بعد أيام قليلة، ويملكون حرية التعاقد مع أندية جديدة بصورة مباشرة ومنهم، هداف الدوري حتى الآن ولاعب المنتخب الأولمبي "المتألق" بكر كلبونة، والذي يمثل حلا هجوميا رائعا، بفضل إمكانياته الفنية والبدنية التي أظهرها مع الجزيرة.وتبدي إدارتا الجزيرة برئاسة نيبل التلي والصريح بقيادة عمر العجلوني، تجاوبا واضحا مع إمكانية إعارة عدد من اللاعبين لأندية المحترفين، بعد الاتفاق على تفاصيل الأمور بشكل واضح.وبين العجلوني، أن إدارة نادي الصريح تحرص على التعاقد مع اللاعبين لأكثر من موسم، حيث قام النادي خلال المواسم الماضية بإعارة عدد من نجوم الفريق لأندية المحترفين، ومنهم اللاعب المتألق عارف الحاج إلى الفيصلي، مؤكدا اعتزاز إدارة نادي الصريح بالعلاقة الطيبة مع إدارات أندية المحترفين كافة.وقال العجلوني في حديثه لـ"الغد": "سنقوم بإعارة لاعبينا للأندية المحترفة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصا أن الفريق سيكون في فترة راحة، حيث يشارك في الموسم المقبل بدوري المحترفين، ومن خلال إعارتهم نضمن المحافظة على جاهزيتهم".ويرى المتابع الدائم لدوري الدرجة الأولى محمد عبيدات، أن مباريات دوري "المظاليم" قدمت خلال الموسم الحالي العديد من اللاعبين الذين تألقوا وأبدعوا، يمثلون خيارات فنية لأندية المحترفين لتعزيز صفوفهم في فترة التعاقد الثانية.وأضاف عبيدات: "عندما تقارن عددا من اللاعبين الأجانب في أنديتتا مع اللاعبين المميزين في دوري الدرجة الأولى، تجد فارقا في المستوى والإمكانات وخدمة منظومة الفريق، خصوصا النجوم الشبان الذين ينتظرهم مستقبل باهر، ويحتاجون إلى زيادة الاحتكاك والاستفادة من المباريات القوية وأجواء المنافسة الحقيقة مع فرق المقدمة".