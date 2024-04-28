نسبة تسجيل أهداف متوسطة في الجولة السابعة عشر بدوري المحترفين

سجلت فرق المحترفين لكرة القدم، 15 هدفا في الجولة السابعة عشرة من الدوري التي انطلقت الخميس الماضي واختتمت مساء أمس.



وتعتبر نسبة تسجيل الأهداف في الجولة 17 متوسطة، مقارنة بجولات سابقة تراوح فيها التسجيل بين 9 إلى 20 هدفا.

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وواصل فريق الحسين صدارة الدوري الأردني للمحترفين، بعد تغلبه على ضيفه شباب العقبة بثلاثية نظيفة، ضمن الأسبوع السابع عشر من البطولة. وسجل للحسين حمزة الدردور في الدقيقة 53، ومجدي العطار 83، وسليم عبيد 94.



وأسفرت نتائج الجولة، عن تغلب السلط على ضيفه معان 2-0، عبر عدي القرا 22، وخليل بني عطية 93.



وحقق مغير السرحان فوزاً مثيراً على مستضيفه الجليل بهدف نظيف، حمل إمضاء أحمد عبد القادر بالدقيقة 94، وبذات النتيجة تفوق الرمثا على ضيفه سحاب عبر مجد الزعبي في الدقيقة67.



وتفوق الوحدات على مستضيفه شباب الأردن بثلاثية نظيفة حملت إمضاء محسن الربجة في الدقيقة 47، ومحمد الموالي بالدقيقة 78، وبيرنارد هنري في الدقيقة 80.

وفاز الفيصلي على الأهلي بخماسية نظيفة، جاءت عن طريق رونالد وانجا بالدقائق (10 و 33 و 48)، وحاتم الروشدي بالدقيقة 43، وبكر كلبونة بالدقيقة 91.



وتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة، متقدماً على الفيصلي (42)، يليه الوحدات 35، ثم الرمثا 28، شباب العقبة 22، السلط 19، مغير السرحان 18، معان 17، شباب الأردن 16، الأهلي 14، سحاب والجليل 12.