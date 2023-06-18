نشامى الأمن العام للتايكواندو يواصلون تحقيق الإنجازات الدولية مع المنتخب الوطني

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واصل نشامى الأمن العام للتايكواندو تحقيق الإنجازات الدولية مع المنتخب الوطني للتايكواندو، عقب مشاركتهم في بطولة العالم وبطولة الجائزة الكبرى.وأحرز لاعب الأمن العام والمنتخب الوطني صالح الشرباتي ذهبية وزن تحت (80) كغم، في بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو والتي احتضنت نزالاتها العاصمة الايطالية روما بمشاركة أفضل (32) لاعبا ولاعبة مصنفين عالميا بكل وزن.وافتتح الشرباتي- صاحب فضية أولمبياد طوكيو- مشاركته بالفوز على الأميركي ميشيل رودريغز في دور الـ (32) وبنتيجة (0-2)، وفي الدور ثمن النهائي تفوق على الأوزبكي شوكرات سلايف بالنتيجة ذاتها، وتخطى في الدور ربع النهائي عقبة اللاعب البرازيلي روديغيز فيرنانديز بنتيجة (0-2)، قبل أن يحقق الانتصار على اللاعب الكوري الجنوبي بارك هيوك في الدور نصف النهائي، وتفوق الشرباتي في النهائي على اللاعب الإيراني مهران بنتيجة (1-2).كما توجت لاعبة الأمن العام والمنتخب الوطني جوليانا الصادق، بالميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة العالم والتي استضافتها باكو عاصمة أذربيجان.وافتتحت الصادق مشوارها ضمن منافسات وزن تحت (67) كغم بالفوز على اللاعبة المغربية صوفيا صالح بنتيجة (0-2) في دور ال (32)، ونجحت المصنفة الأولى على العالم في تحقيق الانتصار ضمن الدور ثمن النهائي على اللاعبة التشيلية كلوديا غالاردو وبنتيجة (1-2)، وأكملت تألقها وفازت في الدور ربع النهائي على اللاعبة الصينية زهانج وبنتيجة (0-2)، وبذات النتيجة تخطت اللاعبة النرويجية ماري نيلسن في الدور نصف النهائي، وخسرت جوليانا النهائي أمام اللاعبة الفرنسية ماجدة فييت وبنتيجة (1-2).ويشرف على المنتخب الوطني خلال البطولتين المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو النقيب فارس العساف.