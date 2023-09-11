الإثنين 11 أيلول 2023
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نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يحصدون الذهب في البطولة العربية

نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يحصدون الذهب في البطولة العربية
نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يحصدون الذهب في البطولة العربية
عمان - الغد - حصد نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ الميداليات الملونة في البطولة العربية الرابعة عشرة للكيك بوكسينغ ، والتي اختتمت منافساتها في محافظة السليمانية العراقية . اضافة اعلان
ونجح فريق الأمن العام في تحقيق (8) ميداليات ملونة (ذهبيتين ، 4 فضيات ، برونزيتين) ، وسط مشاركة (120) لاعب ولاعبة يمثلون (8) دول وهى (العراق ، مصر ، اليمن ، المغرب ، الجزائر ، سوريا ، فلسطين ، بالاضافة الى الاردن)، ليحتل المركز الثاني في المجموع العام للبطولة .
كما حل فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ في المركز الثاني بالترتيب العام في البطولة.
النتائج الفنية للفريق على النحو الآتي :

- وزن تحت 86 كغم : اللاعب علي خلف (الميدالية الذهبية) .
- وزن تحت 71 كغم:  للاعب مهند عفانة (الميدالية الذهبية) .
 - فضية وزن تحت 67 كغم: اللاعب عدي ابو حصوة  (الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 81 كغم : اللاعب ابراهيم زايد (الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 69 كغم : اللاعب يوسف النادي(الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 91 كغم : اللاعب عبدالرحيم المعايطة (الميدالية الفضية) .
- وزن فوق 91كغم : اللاعب أحمد الشلول (الميدالية البرونزية).
- وزن تحت 75 كغم: اللاعب عبدالرؤوف المعايطة (الميدالية البرونزية).

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة  بوفد ترأسه النقيب يوسف بني حمد ، الحكم رامي الحويطات ، مدرب الفريق رائد الدبج ، مساعد المدرب احمد ابو الرب ، واللاعبون (عدي ابو حصوة ، علي خلف ، عبدالرحيم المعايطة ، مهند عفانة ، يوسف النادي ، احمد الشلول ، ابراهيم زايد ، عبدالرؤوف المعايطة .
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