نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يحصدون الذهب في البطولة العربية

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عمان - الغد - حصد نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ الميداليات الملونة في البطولة العربية الرابعة عشرة للكيك بوكسينغ ، والتي اختتمت منافساتها في محافظة السليمانية العراقية .ونجح فريق الأمن العام في تحقيق (8) ميداليات ملونة (ذهبيتين ، 4 فضيات ، برونزيتين) ، وسط مشاركة (120) لاعب ولاعبة يمثلون (8) دول وهى (العراق ، مصر ، اليمن ، المغرب ، الجزائر ، سوريا ، فلسطين ، بالاضافة الى الاردن)، ليحتل المركز الثاني في المجموع العام للبطولة .كما حل فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ في المركز الثاني بالترتيب العام في البطولة.النتائج الفنية للفريق على النحو الآتي :- وزن تحت 86 كغم : اللاعب علي خلف (الميدالية الذهبية) .- وزن تحت 71 كغم: للاعب مهند عفانة (الميدالية الذهبية) .- فضية وزن تحت 67 كغم: اللاعب عدي ابو حصوة (الميدالية الفضية) .- وزن تحت 81 كغم : اللاعب ابراهيم زايد (الميدالية الفضية) .- وزن تحت 69 كغم : اللاعب يوسف النادي(الميدالية الفضية) .- وزن تحت 91 كغم : اللاعب عبدالرحيم المعايطة (الميدالية الفضية) .- وزن فوق 91كغم : اللاعب أحمد الشلول (الميدالية البرونزية).- وزن تحت 75 كغم: اللاعب عبدالرؤوف المعايطة (الميدالية البرونزية).وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه النقيب يوسف بني حمد ، الحكم رامي الحويطات ، مدرب الفريق رائد الدبج ، مساعد المدرب احمد ابو الرب ، واللاعبون (عدي ابو حصوة ، علي خلف ، عبدالرحيم المعايطة ، مهند عفانة ، يوسف النادي ، احمد الشلول ، ابراهيم زايد ، عبدالرؤوف المعايطة .