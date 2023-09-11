نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يحصدون الذهب في البطولة العربية

ونجح فريق الأمن العام في تحقيق (8) ميداليات ملونة (ذهبيتين ، 4 فضيات ، برونزيتين) ، وسط مشاركة (120) لاعب ولاعبة يمثلون (8) دول وهى (العراق ، مصر ، اليمن ، المغرب ، الجزائر ، سوريا ، فلسطين ، بالاضافة الى الاردن)، ليحتل المركز الثاني في المجموع العام للبطولة .
كما حل فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ في المركز الثاني بالترتيب العام في البطولة.
النتائج الفنية للفريق على النحو الآتي :
- وزن تحت 86 كغم : اللاعب علي خلف (الميدالية الذهبية) .
- وزن تحت 71 كغم: للاعب مهند عفانة (الميدالية الذهبية) .
- فضية وزن تحت 67 كغم: اللاعب عدي ابو حصوة (الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 81 كغم : اللاعب ابراهيم زايد (الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 69 كغم : اللاعب يوسف النادي(الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 91 كغم : اللاعب عبدالرحيم المعايطة (الميدالية الفضية) .
- وزن فوق 91كغم : اللاعب أحمد الشلول (الميدالية البرونزية).
- وزن تحت 75 كغم: اللاعب عبدالرؤوف المعايطة (الميدالية البرونزية).
وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه النقيب يوسف بني حمد ، الحكم رامي الحويطات ، مدرب الفريق رائد الدبج ، مساعد المدرب احمد ابو الرب ، واللاعبون (عدي ابو حصوة ، علي خلف ، عبدالرحيم المعايطة ، مهند عفانة ، يوسف النادي ، احمد الشلول ، ابراهيم زايد ، عبدالرؤوف المعايطة .