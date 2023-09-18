نصف نهائي "طائرة" السيدات اليوم.. والاتحاد يلتقي أندية الممتاز

مصطفى بالو

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عمان- تقام اليوم مباراتان في الدور نصف النهائي من دوري السيدات للكرة الطائرة، حيث يلتقي دي لاسال مع التعاون عند الساعة 5 في صالة قصر الرياضة، فيما يلعب النصر مع مرصع عند الساعة 7 في الصالة ذاتها، والتي ستشهد نهائي البطولة عند الساعة 7 من مساء يوم الجمعة المقبل، وقبلها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة 5.وجرت منافسات دوري السيدات لغايات التصنيف لأول مرة في تاريخ مسابقاتها لهذا الموسم، حيث تتأهل 5 فرق إلى الدوري الممتاز، والذي ضمنه كل من: دي لاسال بطل المجموعة الأولى، التعاون ثاني المجموعة، والنصر بطل المجموعة الثانية والمرصع ثاني المجموعة، واستطاع فريق النقع التأهل إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، بعد أن التقى ثالث المجموعة الثانية بشرى وفاز عليه بنتيجة 3-0، بحسب نظام الدوري للموسم 2023.وتصنفت الفرق التي لم تتأهل إلى الدوري الممتاز، وهي: البتراء، ديرعلا، القدس بالدرجة الأولى، ما يمهد الطريق نحو إقامة دوري الدرجتين الأولى والممتازة، ويفسح المجال أمام الأندية الطامحة إلى نيل ألقاب الممتاز، والأخرى التي تنظر نحو التأهل إلى الدرجة الممتازة، وخطف لقب دوري الدرجة الأولى، بالاستعداد المبكر وتعزيز صفوفها بالمحترفات بحسب التعليمات، وأفضل اللاعبات المحليات، وينعكس ذلك على المستوى العام للمسابقتين، ويصب في مصلحة المنتخبات الوطنية للسيدات.النصر ودي لاسال.. سباق مثيروتصب الأفضلية الفنية للفرق المشاركة في الدور نصف النهائي، في مصلحة فريقي النصر ودي لاسال بحسب نتائجهما، وسباقهما التنافسي نحو الألقاب منذ موسمين، ولضمهما في صفوفهما أفضل اللاعبات المحليات، اللواتي يشكلن عماد المنتخب الوطني للسيدات، وأفضل المحترفات، حيث ضم النصر بطل السوبر وكأس الأميرة آية اللبنانية ميرنا شيخو، فيما استعاد فريق دي لاسال خدمات التونسية مروة بوغانمي، عوضا عن البرازيلية ماري دي سيلفا، وسبق لبوغانمي أن شاركت دي لاسال منافسات الموسم السابق، وشاركته التتويج بلقبي السوبر والدوري. ولا يعتبر ذلك، انتقاصا من قدرات فريقي التعاون والنقع، وكلاهما اجتهد على نفسه، وقدم مستويات طيبة في الدور الأول، والتي أهلته لبلوغ الدور نصف النهائي، وتثبيت أقدامهما في مصاف أندية الدرجة الممتازة، لكن تصب الخبرة ونفس البطولات الطويل لصالح فريقي النصر ودي لاسال، حين سيواجه دي لاسال فريق التعاون، والنصر يواجه مرصع لبلوغ المشهد النهائي من الدوري.الاتحاد يلتقي أندية الدرجة الممتازةمن المنتظر أن يلتقي اتحاد الكرة الطائرة بأندية الدرجة الممتازة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لبحث العديد من الأمور المدرجة على جدول الاجتماع، من أهمها تقدم اتحاد اللعبة بطلب استضافة بطولة الأندية العربية رسميا إلى اتحاد الكرة الطائرة العربي مؤخرا، ومناقشة جدول مسابقاتها للموسم المقبل 2024.وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، في رده على استفسارات "الغد": "تقدمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد العربي لاستضافة بطولة الأندية العربية في عمان خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وننتظر رد الاتحاد على طلبنا الذي قدم في اجتماع الاتحاد العربي الذي أقيم في القاهرة مؤخرا، والذي جرى فيه أيضا تأجيل البطولة العربية للرجال، التي كانت مقررة في العراق، والبطولة العربية للسيدات الذي كان من المقرر إقامتها في الكويت".وتابع:"نهدف من خلال استضافة البطولة العربية للأندية في عمان، إلى توفير أجواء احتكاكية تنافسية تحفل بالقوة والندية، والذي ينعكس على المستوى العام للمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي ننظر فيه إلى تخفيف قيمة فاتورة مشاركة أنديتنا في المشاركات الخارجية، ونقف على مسافة واحدة من جميع أنديتنا المحلية، ونحن شركاء لدفع الطائرة الأردنية للتحليق في الأجواء العربية والقارية، حيث سنبحث برمجة مسابقات الأندية الممتازة المحلية وفق تاريخ الاستضافة، ومناقشة الأندية حول مواعيدها، وكذلك النظر إلى جاهزية بطل الدوري شباب الحسين ووصيفه عيرا، في منافسات بطولة الأندية العربية، ووضع إمكانات الاتحاد وتوجيه دعمه للناديين، بما يضمن الحضور المشرف للطائرة الأردنية".