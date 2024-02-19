الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدافع "النشامى" يكشف لـ"الغد" سبب عدم انضمامه للأهلي القطري

نصيب: رفضت عرضا من كوريا الجنوبية.. وحظيت باستقبال الأبطال في العقبة

لاعب المنتخب الوطني والحسين إربد عبد الله نصيب "ديارا" يقطع الكرة - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني والحسين إربد عبد الله نصيب "ديارا" يقطع الكرة - (من المصدر)
 أكد مدافع المنتخب الوطني ونادي الحسين إربد لكرة القدم عبد الله نصيب "ديارا"، رفضه عرضا من نادي إف سي سيول الكوري الجنوبي خلال الأيام الماضية، ليبقى مع "غزاة الشمال" حتى نهاية الموسم الحالي.اضافة اعلان
وبين نصيب في حديثه لـ "الغد"، أن نادي سيول تواصل معه عقب مباراة نصف النهائي في كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية، والتي انتهت بفوز "النشامى" بهدفين نظيفين، من أجل التعاقد معه لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة، إلا أن تمسك الحسين به وعدم رغبته في اللعب هناك جعله يغض النظر عن العرض المقدم له.
وأضاف: "النادي تعاقد مؤخرا مع النجم الإنجليزي جيسي لينجارد، ويضم في صفوفه عددا من اللاعبين المميزين على صعيد الأجانب والمحليين، ويشارك باستمرار في دوري أبطال آسيا، كما حصل على لقب الدوري هناك في أكثر من مناسبة، إلا أن العرض المالي أيضا لم يكن مشجعا".
ولفت نصيب البالغ من العمر 30 عاما، إلى أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف الأهلي القطري، حيث أبدى النادي الذي يلعب فيه زميله في المنتخب يزن النعيمات، رغبته في الظفر بخدماته، نظير ما قدمه من مستوى طيب خلال الدور الأول من "الآسيوية".
وتابع: "الأهلي تواصل معي قبل المواجهة الحاسمة أمام المنتخب العراقي في ثمن النهائي، إلا أنني أبلغت النادي بأن تركيزي حاليا ينصب على تلك المباراة، ليأتي الرد بعد المباراة بأنهم تعاقدوا مع لاعب آخر بمركزي لعدم قدرتهم على الصبر قبل إغلاق سوق الانتقالات، وتمنيت لهم وللاعب الجديد التوفيق في المرحلة المقبلة".
ويهدف نصيب لدراسة العروض المقدمة له في الفترة المقبلة وتحديدا خلال فترة الصيف، موضحا بأنه يسعى للعب مع أفضل الفرق الخارجية، من خلال اختيار العرض المناسب الذي يتماشى مع أفكاره وأهدافه.
وحظي "ديارا" أول من أمس باستقبال الأبطال في مدينته العقبة، بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس آسيا، حيث عاد من مدينة إربد عقب خوضه مع فريقه مباراة مؤجلة أمام الوحدات مساء السبت.
وقال في هذا الصدد: "هذا ليس بغريب على أهلي وأصدقائي في مدينة العقبة، وما حققته مع المنتخب مؤخرا لم يحققه أي رياضي في المحافظة على مدار السنوات الماضية، وهو ما جعلهم يحتفلون بي في كافة شوارع المدينة، على الرغم من رفضي الفكرة وعدم الاحتفال بسبب الأوضاع الراهنة في غزة، إلا أن أصدقائي حرصوا على تكريمي".
وأوضح نصيب أنه احتفل مع أصدقائه من خلال التراث "العقباوي" وتناول الوجبة الأشهر هناك "الصيادية"، مثمنا وقفتهم الكبيرة معه ودعمهم المستمر له، ما أثار مشاعره.
وتابع: "كنا نستحق اللقب الآسيوي بعد ما قدمناه من عروض مثالية خلال مباريات البطولة، وتعرضنا للظلم في المباراة النهائية أمام قطر باحتساب أكثر من ركلة جزاء غير صحيحة، ونأمل البناء على هذا الإنجاز بالتقدم أكثر في الاستحقاقات المقبلة، ولا يوجد أي فريق يخيف النشامى بالفترة الحالية".
وأشار نصيب إلى أن المستوى الذي وصل له المنتخب الوطني في البطولة القارية، يرشحه للتأهل لكأس العالم المقبل، متمنيا بقاء المدرب المغربي الحسين عموتة مع المنتخب لأطول فترة ممكنة، لأنه كان قريبا من جميع اللاعبين.
وعلى صعيد منفصل، أكد مدافع الحسين إربد أن الدوري لم يحسم بعد، رغم توسيع فارق الصدارة مؤخرا بين فريقه وأقرب الملاحقين الوحدات إلى 8 نقاط مع نهاية مرحلة الذهاب، مشيرا إلى أن المنافسة ستبقى محصورة بين ثلاثي المقدمة الحسين والوحدات والفيصلي حتى مراحل متقدمة من زمن البطولة.
وزاد: "لا شك بأن الفوز على الوحدات مؤخرا يدفعك للاقتراب أكثر من اللقب، لكن علينا أن نتفادى فقدان النقاط في المرحلة المقبلة أمام الفرق الساعية للهروب من شبح الهبوط، وقدوم المدرب جمال محمود لقيادة الحسين أمر إيجابي نظرا لخبرته الكبيرة وحصوله في مرات عديدة على ألقاب محلية".
وخاض "ديارا" مع المنتخب الوطني 37 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين في مرمى جنوب السودان بمباراة ودية غير معتمدة لدى سجلات "الفيفا"، والتي أقيمت في الإمارات بالعام 2022، وهدف آخر في مرمى أوزبكستان ببطولة ودية في عمان خلال العام 2021، فيما كان ظهوره الأول في العام ذاته أمام هاييتي بمباراة ودية في البحرين.
وشارك نصيب في جميع مباريات المنتخب الوطني بنهائيات آسيا، وقدم مستويات مميزة في الجانب الدفاعي، وضعته ضمن التشكيلة المثالية للبطولة، إلى جانب زميله المهاجم يزن النعيمات. وبدأ "ديارا" مسيرته الكروية في فريق ذات راس، قبل أن ينتقل لفريق الرمثا في العام 2017، وينضم بعد موسمين لصفوف الوحدات، ويتوج معه بألقاب الدرع والدوري وكأس السوبر، ليخوض بعد ذلك أول تجربة خارجية له مع الاتحاد السكندري المصري، قبل العودة مع بداية الموسم الحالي لصفوف الحسين إربد.
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