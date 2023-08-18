الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

نقطة تكفي الاتحاد للتتويج بلقب دوري المحترفات

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فريق الاتحاد -(من المصدر)
عمان - يحتاج فريق الاتحاد إلى نقطة واحدة فقط، من أجل ضمان التتويج بلقب دوري المحترفات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بمشاركته الثانية بالبطولة التي انطلقت نسختها الأولى في العام 2019.اضافة اعلان
وحقق الاتحاد الفوز على نظيره عمان اف سي بهدفين دون مقابل أول من أمس، في المباراة قبل الأخيرة له ببطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب. 
وتنتظر الاتحاد مواجهة مهمة في الجولة المقبلة أمام منافسه الوحيد على لقب الدوري فريق الأرثوذكسي، في التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويحتاج فريق الاتحاد بقيادة المدرب البرازيلي جويل كورنيللي لنقطة على الأقل، فيما ستشكل الخسارة أمام الأرثوذكسي ضربة قوية لآماله، بانتظار الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية، والتي يغيب عنها فريق الاتحاد، حيث سيلاقي الأرثوذكسي نظيره النصر، وأي نتيجة غير فوزه ستضمن للاتحاد الفوز بالدوري.
ويحتل الأرثوذكسي حاليا المركز الثاني وبرصيده 21، مع تبقي مبارتين له أمام الاتحاد والنصر، وفرصة "نسور عبدون" في الفوز باللقب تتمثل في حصده النقاط الست فقط لا غير.
ويمني الاتحاد النفس في عدم التعثر أمام الأرثوذكسي، من أجل حصد لقب الدوري للمرة الأولى بعد إهداره في الموسم الماضي بالجولة الأخيرة، لصالح الأهلي الذي حسم اللقب بفارق نقطتين في نهاية المطاف.
ويبدأ الفريق اليوم تحضيراته لبطولة الأندية الأردنية السعودية بنسختها الأولى، والتي تقام أحداثها في العاصمة عمان بمشاركة 8 فرق محلية وسعودية.
ووقع الاتحاد في المجموعة الأولى إلى جانب عمان اف سي، والاتحاد والهلال من السعودية، حيث يفتتح مشواره بلقاء الاتحاد السعودي عند الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل.
وبرزت من فريق الاتحاد في الفترة الماضية المهاجمة اللبنانية ليلى إسكندر، والتي سجلت 14 هدفا في البطولة حتى الآن، لتحتل صدارة الهدافات وبفارق كبير عن أقرب اللاعبات اللواتي يحاولن اللحاق بها.
وكان الفريق قد أشرف على تدريبه بمرحلتي الذهاب والإياب المدرب اللبناني وائل غرز الدين، قبل أن يتم استبداله بالبرازيلي القديم الجديد في نادي الاتحاد كورنيللي، ليحقق الأخير العلامة الكاملة حتى الآن بعد تسلمه المهمة في مرحلة مهمة وصعبة.
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