الأحد 20 آب 2023
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نقل مباريات المنتخب الأولمبي "الآسيوية" من "البترا" إلى الزرقاء

فرحة عدد من لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي بهدف خلال مباراة سابقة - (من المصدر)
فرحة عدد من لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي بهدف خلال مباراة سابقة - (من المصدر)
 وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب اتحاد الكرة ، بنقل مباريات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، من ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، إلى ملعب الأمير محمد بالزرقاء.اضافة اعلان
ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات سورية وسلطنة عمان وبروناي، حيث تقام المنافسات خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع قد طلب من اتحاد الكرة إقامة المباريات على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، لكن إدارة المدينة والاتحاد رفضا بسبب الضغط على الملعب الذي يستضيف مباريات دوري المحترفين ويستعد لاستقبال منافسات الدورة الرباعية الدولية خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بمشاركة منتخب النشامى، ومنتخبات قطر وإيران والعراق، الأمر الذي دفع الاتحاد لاعتماد ملعب البتراء ومن ثم النقل إلى الزرقاء.
ويأتي نقل المباريات إلى ملعب الأمير محمد بالزرقاء استجابة لطلب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع الذي يعتقد أن ملعب الزرقاء يخدم مصلحة المنتخب الفنية أفضل من ملعب البترا، في ظل التنافس الكبير بين المنتخبات على خطف بطاقة التأهل للنهائيات، حيث يقيم المنتخب العماني حاليا معسكرا تدريبيا في تركيا يستمر لغاية السابع والعشرين من الشهر الحالي، ويخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي قبل الوصول لعمان.
فيما يعسكر المنتخب السوري في السعودية خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) الحالي ولغاية الثالث من أيلول (سبتمبر) المقبل، وفرضت أجندة الموسم الحالي على المنتخب الأولمبي عدم الاستعداد والتحضير المناسبين، ويبدأ المنتخب تحضيراته بصفوف كاملة بعد ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، على ان يلتحق المحترف في صفوف فريق الوكرة القطري عمر صلاح بالمنتخب يوم الثالث من الشهر المقبل.
ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره المنتخب الفلسطيني، في مباراة ودية يوم الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) الحالي، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيرات المنتخبين الشقيقين للتصفيات.
وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات لإحدى عشرة مجموعة، حيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتقام بطولة أمم آسيا تحت 23عاما، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا، والتي احتلت المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا لتحديد آخر المقاعد المؤهلة للأولمبياد.
ويقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم السادس من الشهر المقبل، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه.
وتقام منافسات الجولة الثانية، يوم التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يلتقي منتخب بروناي دار السلام مع نظيره منتخب سورية عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني عند الساعة التاسعة والنصف، وتختتم منافسات التصفيات يوم الثاني عشر من الشهر المقبل بإقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى منتخبي عُمان وبروناي عند الساعة الخامسة مساء، وبعده يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب السوري عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
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