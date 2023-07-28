نهائي كأس السوبر: الفيصلي لتعزيز رقمه القياسي والوحدات لتأكيد تفوقه

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يلتقي نادي الوحدات نظيره الفيصلي، مساء الجمعة، على ملعب عمّان الدولي، في إياب كأس السوبر لكرة القدم، الذي تفوق فيه الأول بهدفين لهدف ذهابا على صاحب الرقم القياسي في المسابقة.ويخوض الوحدات هذا اللقاء بصفته حاملا للقب كأس الأردن، أما الفيصلي فهو بطل الدوري الأردني للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق صفارة المباراة عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.وهذه هي النسخة الـ 40 من بطولة كأس السوبر. واعتمد اتحاد كرة القدم نظاما جديدا للبطولة بإقامتها على شكل مباراتين (ذهابا وإيابا) للمرة الأولى.ويحمل الفيصلي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بقلب كأس السوبر (17)، مقابل 14 للوحدات، 3 للرمثا ومرتين لشباب الأردن ومرة واحدة لكل من الجزيرة والحسين إربد والأهلي، علما بأن المسابقة انطلقت في العام 1981.وفي لقاء الذهاب، قلب الوحدات تأخره أمام الفيصلي في الشوط الأول بهدف إلى فوز بهدفين، حيث افتتح الفيصلي التهديف عبر مهند خير الله في الدقيقة 19، لكن أنس العوضات عادل النتيجة في الشوط الثاني في الدقيقة 62، ثم أحرز يوسف أبو جزر هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.وبحسب تعليمات البطولة، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المباراتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، على أن يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة في حال استمرار التعادل، على ما ذكر اتحاد كرة القدم.وخلال مؤتمر صحفي الخميس، رأى المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد، أن فريقه "كان الطرف الأفضل في مباراة الذهاب"، مشيرا إلى "بعض الأخطاء الفردية كلفت الفيصلي الخسارة في اللقاء الأول، حيث يسعى لتفاديها في الإياب والتتويج باللقب".المدير الفني للوحدات داركو نسيتروفيتش، أكد أنه "أنهى النصف الأول من كأس السوبر بنجاح، ويسعى لحسم اللقب من خلال لقاء الإياب".وأصدر اتحاد كرة القدم، التعليمات الإدارية والتنظيمية لمواجهة إياب كأس السوبر، حيث تفتح جميع الأبواب الداخلية والخارجية أمام الجماهير اعتباراً من الساعة (16:00) مساءً.ويقتصر الدخول للمنصة الرسمية على أعضاء مجلس إدارة الناديين ومجلس إدارة الاتحاد فقط، بحسب التعليمات.وخصصت للمباراة أكثر من 14 ألف تذكرة، أعلن الاتحاد عن نفادها قبل يومين من بدء اللقاء، علما بأن تذاكر المباراة وزعت مناصفة بين جماهير الفريقين. المملكة