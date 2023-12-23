نيللي المصري.. صحفية رياضية فلسطينية توثق جرائم الاحتلال في غزة

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تكشف الصحفية الرياضية الفلسطينية نيللي المصري، عن حجم المعاناة التي تعيشها الرياضة والرياضيين في غزة، وهي المعاناة نفسها التي يعيشها أهل غزة، جراء العدوان الصهيوني الغاشم، الذي يستهدف البشر والحجر والشجر، ويستهدف قتل الأطفال والنساء والشيوخ، في حرب إبادة جماعية.وتوثق وتروي نيللي المصري في رسالة بعثت بها إلى لـ"الغد"، الكثير من التفاصيل الممزوجة بالمعاناة، والتي تكشف همجية قوات الاحتلال وحقدهم، والذي تجاوز كل المعايير الإنسانية.وتعتبر المصري من الصحفيات والرياضيات الفلسطينيات المتميزات، وهي تعمل في مجال البحث العلمي الرياضي، وأيضا مصورة رياضية؛ حاصلة على جوائز عديدة في التصوير الرياضي والبحث العلمي، كما تعتبر أول فتاة صحفية رياضية في فلسطين منذ العام 2000.وتروي المصري المعاناة منذ بدء العدوان بالقول: "بدأت الحرب في السابع من تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، حيث غياب التوقعات في أن يكون حجم هذه الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين بهذا الشكل العدواني".وتقول: "أعيش في البيت مع والدي الكبير بالسن عمره 74 ووالدتي عمرها 64 ولدي أخت موجودة في الأردن وتعمل مع هيومن رايتس، لم تستطع العودة إلى غزة... كل يوم تزداد الغارات في كل مكان.. البيت كأنه يتحرك من مكانه ويعود.. رغم أنه بعض الأحيان يكون القصف بعيدا نوعا ما، إلا أن الغبار يملأ وجوهنا..أنا شخصيا لم أستطع النوم أخشى كل ليلة من أي سيناريو طارئ .. كنت أفكر بوالدي المسنين كيف يمكن إخلاؤهما في حال حدث قصف بجوارنا.. كنت أفضل النوم في غرفتهما لأكون بجانبها".وتروي المصري ما يجري بالقول: "مرت أيام صعبة وفوجئنا بنزوح أختي المتزوجة مع أولادها الخمسة وزوجها إلى بيتنا، تبحث عن أمان خاصة، أن لديها أطفالا؛ بعد يومين بدأ جيش الاحتلال بإرسال رسائل عبر منشورات ورقية يلقيها من الطائرات بضرورة إخلاء مدينة غزة ومنطقة شمال غزة.. للوهلة الأولى الأمر بدا صعبا وشبه مستحيلا.. كيف لنا أن نترك أحلامنا وذكرياتنا وأشياءنا ونرحل أين سنذهب؟".وقالت: "صبيحة اليوم التالي حزمنا بعض الأمتعة من فراش وأغطية وملابس والأوراق الرسمية، وقررنا الذهاب برفقة أختي النازحة إلى بيت أختي الأخرى في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة. ونحن في الطريق المشهد كان مؤلما للغاية، نساء وأطفال يمشون على أقدامهم مسافات طويلة ويحملون حاجياتهم وأعراضهم، البعض لديه سيارة والآخرون لم تكن لديهم.. مكثنا في شقة أختي لأسبوع كامل وشقتها تقع في إحدى عمارات المدينة.. فجأة في اليوم السابع من مكوثنا عند أختي، وصل بلاغ لسكان الأبراح السكنية، بضرورة إخلاء الأبراج تمهيدا لقصف أحد الأبراج أو برجين، لم يكن أمامنا خيار، وبدأنا نجمع بعضنا البعض وسط صراخ الأطفال والضجيج وخوف السكان الذين يهرولون على الدرج .. لم أتذكر أي شيء من أشيائي، أخذت فقط حقيبة "اللاب توب"، لأني اضع فيها بعضا من النقود وكنت أفكر كيف سأقوم بإخلاء والدي وسط تدافع الناس الكبير... كانت الساعة الثامنة مساء، وكنت استعد لتجهيز كوب من "النيسكافيه" بعد وقت في مساعدة أختي في ترتيب البيت بقيت الأكواب في المطبخ وتركناها.استطعت تأمين والدي ووالدتي .. ووقفنا مع سكان المدينة بعيدا عن الأبراج.. لحظات عصيبة، خرجت بملابس النوم(البيحامة) وحذاء البيت(الشحاطة) فلا وقت لدينا".تذكرت فجأة معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة بي كان معي كاميرتان إحداهما canoe 70D، والأخرى canoe 90D ومعدات تسجيل أخرى، أصبحت بلا عمل الآن من دون كاميراتي".وتروي المصري لحظات عصبية عاشتها بالقول: "تجمهر سكان المدينة بجوار جامعة فلسطين التي تبعد قليلا عن منطقة الأبراج بمدينة الزهراء.. صراخ الأطفال لم ينقطع .. جلست مع بنات أختي الصغيرات على الأرض خلف سيارة أبي التي استطاع زوج أختي قيادتها إلى حيث نتواجد.. مرت ساعتان ولم يتم القصف ونحن ننتظر مصيرنا ومصير الأبراج وما هو إلا وقت وبدأت صواريخ الاحتلال تقصف الأبراج.ليلة لا يمكن نسيانها صواريخ متتالية، الأرض تهتز الصوت مرعب للغاية الغبار والحجارة تتناثر نحونا وكلما وقع أحد الصواريخ كنت أنا وبنات أختي الصغيرات ننبطح أرضا خلف السيارة، بقينا على هذه الحالة 12 ساعة متواصلة في القصف لم نتوقع أن نخرج أحياء.. في اليوم التالي قررنا التوجه إلى بيت ابن عمي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وكانت هناك عائلة استضافته.. وصلنا بسلام علما بأنا لم نكن نملك وقودا كافيا في السيارة.مكثنا هناك ثلاثة أيام بشقة على الطابق الخامس وأصبحنا 25 شخصا في شقة صغيرة، لم يتوفر الماء ولا الكهرباء ولا الإنترنت وكان الرجال يحاولون جلب الماء من الخارج رغم القصف والخطر، ناهيك عن طابور أمام المخبز لتوفير الخبز كنا ننتظر منذ ساعات الفجر حتى الساعة السابعة صباحا لنحصل على ربطة خبز".وعن الاجتياح البري تقول: يوم بدء الاجتياح البري لغزة كانت ليلة رعب خاصة، وأن حدود مخيم البريج شرقا كانت منطقة ملتهبة، الصواريخ متكررة وقنابل الإنارة في السماء، كنا نحاول أن نتواجد بالقرب من باب الشقة تحسبا لأي طارئ..عشنا أياما صعبة قصفت بيوت بجوارنا .. الوصف صعب للغاية لا يتخيله عقل إنسان.. في ذات يوم بعد تناول الغداء كان عبارة عن أرز مطبوخ مع خضار كنا نستعد لصنع كوب الشاي أو القهوة ليأتي أحد سكان العمارة ويخبرنا بضرورة إخلاء العمارة خلال 25 دقيقة، بعد أن ورد اتصال من جيش الاحتلال بذلك".وتكمل المصري ليالي الرعب بالقول: "تم حمل أبي بسبب المسافة الكبيرة بين الطابق الخامس والأرضي كنت أبحث عن احتياجات أبي من الدواء كنت افكر فقط بإحضار الدواء، ركضنا سريعا وأنا أرتدي ملابس البيت، وخرجنا إلى الشارع ابتعدنا قليلا عن العمارة وبقينا في الشارع حتى حل الظلام، لم نعرف أين نذهب في هذا الوقت المرعب... بقينا بجوار مخبز إلى أن جاء إلينا صاحب المخبز وأسدى إلينا معروفا .. وطلب منا المبيت خلال الليل في قبو المخبز حتى يطلع النهار".وتختتم المصري حديثها بالقول: "ما زلنا حتى اللحظة في دير البلح وسط قطاع غزة، نرقب ونرصد كل ما يجري من دمار وقتل للأطفال والنساء والشيوخ، حتى المنشآت الرياضية، لم تسلم من العدوان الصهيوني، وقتل عدد كبير من الرياضيين، إنه عدوان غير مسبوق".