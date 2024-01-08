هاني: "حكام اليد" جاهزون لإدارة موسم 2024

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أكد رئيس لجنة الحكام المركزية لكرة اليد معتصم هاني، جاهزية الأطقم كافة لإدارة منافسات البطولات المحلية للموسم 2024، والتي أصبحت على الأبواب، وتنطلق اعتبارا من الربع الأخير من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي من خلال البطولات المخصصة للفئات العمرية.وأضاف "تركز لجنة الحكام في خطة عملها للعام الحالي على إعداد الأطقم التحكيمية كافة بالصورة المثالية من خلال إقامة المعسكرات الداخلية، والتدريبات الخاصة والاختبارات الرئيسية، والتي تهدف جميعا إلى رفع جاهزية الحكام قبل انطلاق الموسم، والذي يتخلله أيضا جلسات التقييم المتعارف عليها، والتي تهدف إلى معالجة السلبيات والوقوف عند الإيجابيات، في الوقت الذي نجحت فيه اللجنة في تأهيل العديد من الحكام الجدد بعد أن انخرطوا في الدورات التي جرت العام الماضي، وهذا ما نسعى إليه ضمن رؤية الاتحاد المستقبلية في اكتشاف الحكام الشباب، القادرين على قيادة المباريات".وأثنى رئيس اللجنة على الدور الكبير والمميز الذي قام به الحكام في إنجاح موسم 2023، وظهورهم الجيد في البطولات الرسمية كافة، الذي شكل علامة فارقة لدى الحكم الأردني، وما يتميز به في إدارة المباريات، مثلما أشاد كثيرا بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد للأطقم التحكيمية كافة، وثقته بهم، ما جعلهم يتبوأون مكانة مميزة على الصعد الدولية والآسيوية والعربية كافة.وحول تواجد الكثير من الأطقم التحكيمية في البطولات الرسمية الدولية التي جرت في العام الماضي، أكد معتصم هاني "أن الحكم الأردني بات مطلوبا بالبطولات الدولية والآسيوية والعربية كافة، وحتى في الدوريات التي تقام على مدار العام"، موضحا "أن الأطقم التحكيمية التي تواجدت في البطولات الخارجية حققت نجاحات واسعة، وهذا ما كنا نسعى إليه من خلال تأهيل الحكم الأردني ليصل إلى المستوى الذي يؤهله لإدارة كبرى البطولات".