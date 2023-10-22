الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هايل: الفيصلي كبير بإنجازاته.. وجاهزون لمواجهة السد

هايل: الفيصلي كبير بإنجازاته.. وجاهزون لمواجهة السد
هايل: الفيصلي كبير بإنجازاته.. وجاهزون لمواجهة السد
أكد المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، أن فريقه الذي يمزج بين الخبرة والشباب، أعد العدة لمواجهة فريق السد القطري الذي يعتبر من الفرق العربية المعروفة صاحبة الإنجازات، مؤكدا جاهزية فريقه لمواجهة يوم غد.اضافة اعلان

وينهي الجهاز الفني لفريق الفيصلي مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة فريق السد عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وسيضع المدير الفني أحمد هايل، التشكيلة الأساسية والخطوط العريضة لطريقة وأسلوب اللعب وواجبات ومهمات اللاعبين، من خلال التدريب الأخير الذي يخوضه الفريق مساء اليوم، حيث يفتقد الفريق جهود الحارس اللبناني مهدي خليل الذي من المتوقع أن يعوضه نور بني عطية، إضافة الى غياب اللاعبين يوسف أبو جلبوش وبهاء عبد الرحمن.

ويأمل الفيصلي، في تعويض الخسارتين الماضيتين في مشواره الآسيوي أمام ناساف بهدف وحيد في عمان، وأمام الشارقة الإماراتي بالنتيجة نفسها، وحرص رئيس النادي م. نضال الحديد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على متابعة الجرعة التدريبية الأولى في قطر، وشد أزر اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل المستويات الفنية.

وعلى الرغم من الغيابات المؤثرة، يملك الجهاز الفني أوراقا فنية متنوعة، قادرة على تطبيق أفكار الجهاز الفني من الناحيتين الدفاعية والهجومية.

ويحظى الفيصلي في تدريباته بحضور جماهيري مميز من أبناء الجالية الأردنية في قطر ورابطة مشجعي الفيصلي هناك، الذين حرصوا على التواجد الدائم مع الوفد منذ وصوله للعاصمة القطرية، وأكملت الجالية الأردنية تحضيراتها لتشجيع الفريق على المدرجات.

وأبدى هايل تفاؤله باللاعبين الذين يمزجون بين الخبرة والشباب، مؤكدا أنهم قادرون على تحقيق أمنيات وطموحات الجماهير الأردنية، مضيفا في تصريح لـ"الغد" أن "الأزرق" كبير بتاريخه وإنجازاته وجماهيره في الوطن العربي، شاكرا الاستقبال الدافئ من أبناء الجالية الأردنية بقطر.

وتابع هايل: "فريق السد من أفضل الفرق العربية ويضم 10 لاعبين من المنتخب القطري الذي شارك مؤخرا في البطولة الرباعية الدولية بعمان، إضافة الى كوكبة من اللاعبين المحترفين، وهو يبحث عن تعويض خسارته الأخيرة أمام ناساف بنتيجة 1-3.

ويعقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة بحضور مراقب وحكام اللقاء، ويعقب الاجتماع الفني، المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين.

ويتصدر ناساف الأوزبكي ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط، يليه الشارقة الإماراتي بـ4 نقاط، ثم السد بنقطة واحدة، وأخيرا الفيصلي من دون أي نقطة.

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