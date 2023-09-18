الإثنين 18 أيلول 2023
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هشام النجار: نافست في سباق الهضبة بسيارة عمرها 20 عاما

هشام النجار ووالده أمير بعد التتويج بلقب الجولة الثالثة من سباق الهضبة السعودي -(من المصدر)
هشام النجار ووالده أمير بعد التتويج بلقب الجولة الثالثة من سباق الهضبة السعودي -(من المصدر)
عمان - وضع السائق الواعد هشام أمير النجار بصمته على سباقات الهضبة، بفوزه في الجولة الثالثة من بطولة السعودية، معتليا منصة التتويح، بعدما استطاع تخطي 98 سائقا عربيا وعالميا مشاركا في الجولة.اضافة اعلان
النتيجة المميزة للسائق النجار، جاءت من خلال الخبرة التي أكسبها له والده بطل سباقات السيارات أمير، كما أن لعميه بطلي سباقات السيارات هشام وأيمن، الدور الكبير في دعمه للوصول إلى ما وصل إليه، وهو يعمل كفريق إلى جانب ابن عمه السائق الواعد أمير في سباقات السرعة والرمان.
وقال السائق النجار في تصريحات لـ"الغد": "نلت لقب سباق الهضبة السعودي على متن سيارة ميتسوبيشي كولت المصنعة منذ 20 عاما، ونافست سيارات سوبر كار في السباق كفيراري وبورشه،  إضافة إلى سيارات عالمية ذات مواصفات قياسية".
وأضاف: "السباق كان صعبا وفترة التدريب كانت قليلة، علما بأن السباق مختلف كليا عن سباقات الهضبة الأردنية، ويتطلب سرعات عالية على المسار، حيث وصلت سرعتي في بعض الأحيان إلى 205 كم/ساعة، بينما في سباقات الهضبة المحلية تتراوح سرعتي ما بين 130 -140 كم/س".
وأضاف: "التعاون كان كبيرا من قبل الاتحاد السعودي للسيارات، وعقب انتهاء السباق انبهر الجميع من قيادتي ومهاراتي على الحلبة، ونلت إشادة المنظمين والسائقين العالميين، كما أن عددا من السائقين السعوديين طلبوا مني ومن والدي أن يحضروا للأردن لاكتساب خبرة من والدي استعدادا للمشاركة في سباقات السرعة والهضبات المحلية".
وأشار: "يجب ان تتبدل عقلية السائقين الشباب من خلال التوجه للمشاركات الخارجية، من أجل تعزيز خبراتهم وتطوير مستوياتهم، كما أن هذه المشاركات الخارجية تتيح لهم التعرف على سائقين آخرين يتمتعون بخبرات عالية، وتحقيق الإنجازات يمنحهم فرصة الحصول على دعم من شركات معروفة، وبعد تجربتي في سباق الهضبة السعودي سأقوم العام المقبل بالمشاركة في أكبر عدد من البطولات السعودية للسيارات مثل تايم تاك، وأتطلع العام المقبل إلى المشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى جانب تحقيق حلم المشاركة في سباقات كأس بورشه".
وأكد النجار، أن ما وصل إليه من تقدم وإنجاز على المستويين المحلي والعربي، يعود إلى والده أمير بطل سباقات السرعة، الذي قام بتجهيز وضبط سياراته بشكل احترافي، إضافة إلى الدعم المعنوي الذي يلقاه من عميه أيمن وهشام.
ونوه النجار: "أنصح الجيل الحالي من الشباب بأن يتطلعوا للمستقبل، وأن يتسلحوا بالعزيمة والإرادة دون الالتفات لأي أمور أخرى، وأن يركزوا على المشاركة في سباقات الكارتينج التي تعد المدرسة الأم للسائق الحقيقي، فقد انطلقت منها وتعلمت الكثير، ويجب الاهتمام بشكل أكبر في سباقات الكارتينج، وكل ما هم عليه السائقون العالميون الآن جاء من سباقات الكارتينج، ويضم الأردن سائقين واعدين وجيلا جديدا يتميز بالقوة وقوة الأداء، وما ينقصه في الوقت الراهن هو الدعم المادي، ونتطلع جميعا للحصول على دعم يمكننا من مواكبة مسيرتنا في عالم الرياضات الميكانيكية".
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